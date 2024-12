Indicada por Lula assume STM e se torna a primeira mulher a presidir tribunal militar

A- A+

O Superior Tribunal Militar (STM) elegeu, nesta quinta-feira (5), a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha para a presidência da Corte. Indicada ao tribunal em 2007 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela será a primeira mulher a comandar o STM e é a única mulher entre 15 ministros.

De origem civil, Maria Elizabeth vai substituir na presidência do tribunal o tenente brigadeiro do ar Francisco Joseli Parente Camelo – que foi eleito vice-presidente. Ele foi nomeado ao STM pela ex-presidente Dilma Rousseff.

Ambos integrarão a presidência da Corte no biênio 2025-2027. A posse está prevista para o mês de março de 2025, em data a ser definida.

Procuradora federal de carreira, a futura presidente é casada com o general de divisão Romeu Costa Ribeiro Bastos, e tomou posse como ministra do STM em 27 de março de 2007. Também é Doutora em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.

No STM, foi vice-presidente no período de 2013-2015, tendo exercido o cargo de presidente da Corte para complementar o mandato do citado biênio. Foi a primeira mulher a presidir a Corte Castrense.

Em entrevista ao GLOBO concedida em abril de 2022, Maria Elizabeth afirmou que os áudios de sessões do STM em que os então ministros da Corte reconhecem que presos políticos foram torturados no país durante a ditadura militar, eram "dolorosos".

Segundo a ministra, em entrevista ao GLOBO, a divulgação dos áudios de sessões do STM entre 1975 e 1985 serviu "de alerta para que tais práticas não se repitam". Nas sessões, abertas e secretas, os ministros militares e civis tecem comentários sobre casos de tortura que ocorreram durante a ditadura.

