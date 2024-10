A- A+

ELEIÇÕES 2024 Jaboatão dos Guararapes: Mano Medeiros é reeleito com 55,93% Atual prefeito do município exercerá novo mandato a partir de 2025; Clarissa Tércio (PP) ficou em 2º lugar, com 20,23%, seguida de Elias Gomes (PT), com 18,41%

O atual prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL), foi reeleito no primeiro turno das eleições municipais de 2024. O gestor foi o escolhido pelos eleitores para seguir à frente do Executivo municipal por mais quatro anos, a partir de janeiro de 2025.



Do total de 374.507 votos registrados no pleito em Jaboatão, Mano Medeiros obteve 180.810 votos (55,93% dos votos válidos). Após a homologação do resultado, o prefeito reeleito foi comemorar a vitória junto a aliados e militância, em seu comitê no bairro de Piedade.

“Foi uma vitória muito bonita, na verdade, do povo de Jaboatão. O Mano, prefeito há dois anos e seis meses, teve esse reconhecimento por parte da população (...) porque tem um estilo diferente, gosta de estar junto do povo, de estar no dia-a-dia com a população de Jaboatão”, disse o gestor.



“Foi uma campanha realmente limpa, nunca agredi um adversário, nunca bati em um adversário, nunca criei fake news, diferente do que eles fizeram comigo, mas não estou aqui para julgá-los, só fiz a minha campanha de forma correta, limpa, honesta e deu resultado”, continuou o prefeito reeleito.

Mano Medeiros está há dois anos e seis meses à frente da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Ele assumiu o Executivo Municipal em abril de 2022, quando o então prefeito, Anderson Ferreira (PL), precisou se desincompatibilizar do cargo para se candidatar ao Governo de Pernambuco, na eleição daquele ano.

A segunda colocada no pleito de Jaboatão dos Guararapes foi a deputada federal Clarissa Tércio (PP), que obteve 65.400 votos (20,23%). "Chegar em segundo lugar na apuração dos votos não é uma derrota para mim. É a prova de que Jaboatão reconhece e valoriza a coragem, a transparência e o trabalho incansável que colocamos nesta campanha. Fiz uma campanha baseada na verdade, com muita dedicação e fé, e nunca baixei a guarda”, declarou a candidata.



“Quero deixar claro que eu não vou desistir de Jaboatão. Continuarei trabalhando para o desenvolvimento da nossa cidade, sempre fazendo a boa política – uma política responsável, honesta e em favor do povo”, continuou Clarissa.

Pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Elias Gomes, que já administrou Jaboatão por dois mandatos consecutivos (2009-2017), terminou o pleito de 2024 em terceiro lugar, com um total de 59.508 votos (18,41%). “Em primeiro lugar, quero agradecer a cada cidadão e a cada cidadã que nos confiou o voto e caminhou ao nosso lado nesse amplo e democrático processo na busca pela construção de uma cidade melhor e mais igualitária do ponto de vista social e econômico”, agradeceu Elias, em nota.



“É preciso também ressaltar o apoio que recebemos dos partidos que integraram a nossa base, um reconhecimento que faço em nome do PT. A nossa trajetória é de luta no campo democrático e continuaremos a buscar soluções e alternativas para o povo do Jaboatão dos Guararapes, ao qual, mais uma vez, endereço meu mais profundo sentimento de gratidão”, concluiu.



O candidato do Avante, Daniel Alves, ficou em quarto lugar na disputa por Jaboatão com 17.564 votos, o equivalente a 5,43% dos votos válidos.

