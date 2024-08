A- A+

O deputado federal André Janones (Avante - MG) foi flagrado discutindo com um homem na noite desta quarta-feira em um shopping de Brasília.



Em vídeos que circulam na internet, é possível ver o parlamentar cuspindo no desafeto e depois sendo escoltado por seguranças.

O deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos - SP) foi um dos que compartilhou as imagens em suas redes sociais. Nelas, é possível outros frequentadores do shopping xingando o deputado após o bate-boca.

Nas imagens publicadas pelo Poder 360, é possível ver o momento em que Janones (de azul) se aproxima de um homem e cospe em sua direção.

O parlamentar comentou o incidente nas redes sociais e afirmou que "saiu no pau" com dois apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, os homens o abordaram com um "discurso fascista" e tentaram intimidá-lo.

