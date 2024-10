A- A+

SENADO Jaques Wagner fará cirurgia no tornozelo e se afastará do Senado O afastamento deve ser de cerca de 30 a 40 dias

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), fará uma cirurgia no tornozelo no fim de semana e ficará afastado de Brasília por algumas semanas.



"A partir da semana que vem, estou afastado porque eu vou fazer uma cirurgia no tornozelo, aí vamos ver quem vai ficar interinamente na Liderança do Governo. Eu vou estar no ar, mas não estarei fisicamente aqui", anunciou Wagner, durante a reunião da Comissão de Assuntos.

"Vou estar no ar eu digo porque estarei na telinha, mas, se for presencial, não poderei estar. Mas nada de grave, é só um defeito de muito tempo que eu estou carregando, eu vou ter que consertar antes que ele vire defeito definitivo. Mas aí eu não posso botar o pé no chão, então não virei para cá", completou.

O afastamento deve ser de cerca de 30 a 40 dias, apurou o Broadcast Político. Esse período coincide com o momento em que a regulamentação da reforma tributária estará em discussão no Senado.



A tendência é que o petista, principal articulador político do governo na Casa Alta do Congresso, retorne em meados de novembro, quando o projeto da regulamentação da tributária estiver prestes a ser votado pelos senadores.

Veja também

Eleições 2026 Bolsonaro diz que Tarcísio precisará pedir seu aval caso queira ser candidato em 2026