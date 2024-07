A- A+

AMÉRICA DO SUL Lula diz ser 'bobagem' Milei não participar de reunião do Mercosul: "É triste para a Argentina" Reunião aconteceu em Assunção, no Paraguai, e Milei foi o único chefe de Estado que não participou da cerimônia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 8, que a ausência do presidente da Argentina, Javier Milei, na Cúpula do Mercosul é "uma bobagem imensa".



A reunião aconteceu em Assunção, no Paraguai, e Milei foi o único chefe de Estado que não participou da cerimônia.

--- Sempre que tenho reunião com outro chefe de estado, faço questão de participar, sempre estou aprendendo alguma coisa, sempre converso com gente mais preparada que eu (...) quem perde é quem não vem, uma bobagem imensa um país importante como Argentina não participar da reunião do Mercosul (...) é triste para a Argentina --- disse Lula a jornalistas após o encontro.

Em meio à crescente tensão entre os presidentes da Argentina e do Brasil, o argentino decidiu não participar da cúpula, a qual é crítico, mas participou da Conferência Política de Ação Conservadora (Cpac) no último fim de semana em Balneário Camboriú (SC), onde esteve ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Questionado sobre o evento, Lula disse ser uma perda de tempo:

--- Sinceramente é o tipo de reunião que não me interessa. Eu acho que, no final das contas, um presidente perder tempo fazendo uma coisa de extrema-direita é tão desagradável, anti-povo, anti-social e anti-democrático.

A ausência de Milei na cúpula do Mercosul também foi criticada pelos demais líderes.

