Lula Lula critica denúncias de corrupção em estádios da Copa no Brasil: "Nunca se provou nada" Presidente recebeu atletas no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as denúncias de corrupção nas obras dos estádios da Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, e afirmou que as irregularidades nunca foram comprovadas.

A declaração aconteceu durante a cerimônia de reajuste do Bolsa-Atleta nesta quinta-feira.

As construções foram alvo de investigações do Ministério Público, do Judiciário e de tribunais de contas, que apontaram superfaturamento e corrupção nas construções da Copa.

"Eu lembro da quantidade de denúncias de corrupção na Copa do Mundo. Eu lembro da quantidade de denúncias de corrupção sem ninguém nunca provar. Nunca se provou que houve corrupção nos estádios brasileiros. Nunca se provou que houve corrupção em qualquer esporte olímpico do Brasil. Nunca. Mas era o que a gente ouvia todo santo dia ", declarou o presidente.

Ao contrário do que Lula falou nesta manhã, no caso do Maracanã, por exemplo, a Justiça Federal do Rio reconheceu que houve pagamento de propina a autoridades na reforma do estádio.

Executivos de empreiteiras que participaram da obra confirmaram, em depoimentos, os repasses para que houvesse direcionamento na licitação. Parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) também apontou superfaturamento de R$ 211 milhões nas obras.

O presidente ainda disse que a Copa e as Olimpíadas do Rio em 2016 aconteceram em "momentos muito ruins da política brasileira" e citou que o "ódio" estava tomando conta da sociedade.

O primeiro evento ocorreu no primeiro mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff, ano em que começou a Operação Lava-Jato.

A investigação levantou suspeitas de corrupção em uma série de obras do governo da petista, envolvendo também estádios construídos para o campeonato.

Já 2016 foi marcado pelo impeachment de Dilma e o início da gestão Michel Temer.

"Acho que foi o momento mais consagrado para mim ter trazido as Olimpíadas porque trouxemos no mesmo ano as Olimpíadas e trouxemos a Copa do Mundo. Os dois aconteceram em um momento não muito bom da política brasileira. Os dois acontecimentos aconteceram em momentos muito ruins da política brasileira. O ódio estava tomando conta da sociedade brasileira, aquela raiva ", afirmou Lula.

