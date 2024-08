A- A+

Política Lula faz reunião com líderes de partidos da base em meio ao debate com Congresso e STF sobre emendas Aliados dizem que o encontro faz parte do processo de aproximação do presidente com os parlamentares

Em meio aos debates com Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF) sobre um novo formato para as emendas parlamentares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto, uma reunião com os líderes de todos os partidos da base do governo na Câmara.

Aliados dizem que o encontro faz parte do processo de aproximação do presidente com os parlamentares. Devem ser discutidos os projetos de interesse do governo que precisam passar pela Casa ainda este ano.

O governo quer finalizar a tramitação dos textos de regulamentação da reforma tributária, e aprovar o projeto do programa Acredita, que amplia a possibilidade de crédito para a população de baixa renda.

A última reunião de Lula com líderes da Câmara aconteceu em fevereiro, quando foi realizado um happy hour no Palácio da Alvorada.

A reunião desta segunda-feira deve ter caráter mais de trabalho, por isso está prevista para acontecer no Planalto.

Outro assunto que deve ser discutido na reunião do presidente com os líderes é o acordo firmado nesta semana entre o STF, o governo e a cúpula do Congresso para resolver o impasse sobre as emendas parlamentares. O entendimento anunciado após um almoço na sede da Corte prevê manter o modelo atual usado por deputados e senadores para enviar recursos a suas bases eleitorais, mas com novas regras de transparência e parâmetros mais rígidos.

