A- A+

PRESIDENTE LULA Lula no hospital: visita dos filhos, sanção de atos na UTI e conversa por vídeo com Alckmin Presidente se recupera de dois procedimentos no cérebro em São Paulo

Desde que chegou em um voo de emergência ao Hospital Sírio-Libanês de São Paulo na madrugada de sexta-feira para uma cirurgia às pressas no cérebro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manteve internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ainda que esteja sob cuidados especiais e com recomendação médica de "repouso relativo", Lula recebeu a visita de filhos, despachou a sanção de atos e conversou com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, por vídeo chamada.

Na quarta-feira, o presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto, organizou a ida dos filhos de Lula até o hospital. Na UTI, Lula tem o acompanhamento em tempo integral da primeira-dama Janja e só pode receber a visita de familiares. Lula não tem nenhum ministro de Estado acompanhando sua rotina hospital em São Paulo.





O chefe de gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro, foi para São Paulo na quarta-feira se juntar a outros integrantes do gabinete presidencial que estão na ala reservada para Lula no hospital. O fotógrafo oficial de Lula e secretário de Audiovisual, Ricardo Stuckert, também está no hospital. Porém, nenhuma imagem de Lula foi divulgada até o momento.

Mesmo na UTI, Lula assinou dois atos de governo publicados na quinta-feira: a nova lei que cria mercado regulado de carbono e um decreto que atualiza o Comitê Interministerial para a Transformação Digital para serem executadas pela Administração Pública Federal

— Todos esses temas já haviam sido previamente discutidos com o presidente. Tinha passado todos os pontos a sanção integral. Tudo aquilo que tenha prazo para sanção, ele está assinando — afirmou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Padilha, contudo, afirmou que a ordem entre os ministros é não levar problemas para o presidente enquanto ele estiver se recuperando da operação.

— Eu tenho conversado com a equipe médica, estou deixando o presidente descansar, não quero levar problema para ele — disse Padilha.

Durante a coletiva realizada na manhã de quinta-feira, a equipe médica foi questionada se Lula despachou do leito de UTI. O neurologista Rogério Tuma disse que, cognitivamente, o presidente está apto a despachar, tomar decisões e cumprir suas funções.

— Talvez a questão é se ele está cognitivamente bem e neurologicamente apto. Ele está muito bem, o exame neurológico dele é normal, ele está cognitivamente íntegro. A única recomendação médica é que ele não se esforce física nem mentalmente. A solicitação é que ele não trabalhe enquanto está no hospital e não passe nenhum estresse ou que receba visita que leve alguma ansiedade — disse Tuma.

Lula fez ligações por vídeo com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Alckmin disse que Lula ligou para ele na noite de quarta-feira, "super animado", com as novas assinaturas anunciadas pelo governo. Na manhã de quinta, a Petrobras assinou investimentos bilionários em construção naval. Já o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) anunciou o valor de R$ 380,1 bilhões em recursos privados que serão investidos até 2029 em ações de descarbonização.

— Ontem o presidente Lula me ligou no comecinho da noite e estava super animado. Eu falei que teria a reunião do Conselhão — disse Alckmin durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Conselhão).

Braço direito de Lula, Rui Costa conversou com Lula duas vezes. No começo da noite de quarta, Lula quis saber de assuntos do governo. O ministro, bem humorado, disse que não falaria de temas de trabalho com ele. A ligação ocorreu logo após o Planalto do Planalto ser pego de surpresa com a informação de que Lula teria que fazer um novo procedimento para interromper o fluxo do sangramento no cérebro.

A intenção de Lula era tranquilizar o governo de que ele estava bem e o procedimento não era algo complexo. Lula já sabia que a realização dessa segunda intervenção era uma hipótese avaliada pelos médicos. Já na quinta, em nova ligação, ambos trataram de temas do governo:

"Recebi há pouco uma ligação dele, sempre muito focado e animado, pedindo atualizações do dia e de como está a pauta do governo no Congresso. Depois de fazer o relato de todos os encaminhamentos, aproveitei para reforçar que estamos desejando uma ótima recuperação. Com fé em Deus, logo teremos nosso presidente em Brasília e ele também não vê a hora de voltar à rotina de trabalho", escreveu Rui Costa na rede social X.

Veja também

PRESIDENTE LULA Após novo procedimento e retirada de dreno, Lula deve ter alta até a próxima terça; entenda o quadro