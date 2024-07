A- A+

BRASIL E REINO UNIDO Lula saúda novo primeiro-ministro do Reino Unido: "Conte com Brasil para fortalecer os laços" Ao desejar um ótimo mandato ao premiê, Lula disse para Starmer contar com o Brasil para o "fortalecimento" dos laços diplomáticos

Leia também

• Reino Unido: Sunak deve encerrar 14 anos de governo conservador castigado por Brexit e pandemia

• Bolsas da Europa fecham em alta, em dia de eleições no Reino Unido e feriado nos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o novo primeiro-ministro eleito do Reino Unido, Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, nesta sexta-feira (5).



Ao desejar um ótimo mandato ao premiê, o chefe do Executivo disse para Starmer contar com o Brasil para o "fortalecimento" dos laços diplomáticos.

"Quero saudar Keir Starmer, novo primeiro-ministro eleito do Reino Unido pelo Partido Trabalhista. Desejo um ótimo mandato", escreveu Lula nesta manhã em publicação no X, antigo Twitter.

Quero saudar @Keir_Starmer, novo primeiro ministro eleito do Reino Unido pelo Partido Trabalhista. Desejo um ótimo mandato. Conte com o Brasil para o fortalecimento dos laços diplomáticos entre nossos países, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da democracia. … pic.twitter.com/lQLtKrXfsB — Lula (@LulaOficial) July 5, 2024



"Conte com o Brasil para o fortalecimento dos laços diplomáticos entre nossos países, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da democracia."

O líder do Partido Trabalhista se tornou oficialmente primeiro-ministro do Reino Unido nesta sexta-feira, após reunião com o rei Charles III. Após um cerimonial "beijo de mãos", o monarca convidou o trabalhista para o cargo e lhe concedeu a bênção para que forme um governo em seu nome.

Starmer levou o Partido Trabalhista a uma enorme vitória eleitoral e se tornou o primeiro líder do partido de centro-esquerda a vencer uma eleição nacional no Reino Unido desde Tony Blair, que venceu três eleições consecutivas a partir de 1997.

Com quase todas as 650 disputas declaradas, o Partido Trabalhista havia conquistado mais de 410 cadeiras e os Conservadores estavam a caminho de menos de 130. Essa seria a pior derrota para os Conservadores nos quase 200 anos de história do partido.

Veja também

EDUCAÇÃO Lula inaugura universidade inacabada em Osasco e é cobrado por aluna para concluir obra