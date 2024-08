Márcio Botelho tem candidatura oficializada em Olinda

A- A+

O Partido Progressistas (PP) confirmou neste sábado (3) a candidatura do Advogado Márcio Botelho à Prefeitura de Olinda. Ele terá como vice-prefeita Priscila Agra, também do PP. A definição foi formalizada durante uma convenção realizada no Manny Deck, no bairro do Carmo, e contou com a presença de líderes da legenda, como os deputados federais Eduardo e Lula da Fonte.

Os dois discursaram em apoio à Botelho e o convidaram para assinar um termo de compromisso com as crianças autistas para melhorias de políticas públicas na cidade.

"Ao assinar esse termo de compromisso, a partir do dia 1º de janeiro, Olinda terá um olhar diferente para as famílias de crianças autistas. Abrindo centros de saúde com especialidades para o tratamento", Eduardo da Fonte fez questão de frisar.

Lideranças

Outras lideranças de Pernambuco também estavam presentes na convenção, como o deputado estadual Henrique Queiroz Filho, a vice-presidente do PP de Olinda e delegada estadual de Olinda, Zélia Matos, e o diretor do Detran-PE Bruno Santos representando seu pai, o deputado estadual Adalto Santos.

Em discurso, Márcio fez questão de contar um pouco de sua história junto a Olinda, que o acolheu desde o nascimento no Hospital do Tricentenário, e reafirmou seu compromissocom a cidade.

"Eu peço a Deus, todos os dias, que se não for para eu ser um bom gestor, se não for para eu ser um bom prefeito, que tire isso do meu coração. [...] A gente sabe que está lutando contra uma máquina, a gente sabe que está lutando contra pessoas poderosas, mas quem é mais poderoso é o povo de Olinda", afirmou.

Formado em Direito, Márcio Botelho já foi vice-prefeito de Olinda por duas vezes. Em 2023, ele rompeu com a gestão do prefeito Lupércio por não compactuar com as condutas.

"Eu não podia seguir um caminho que tivesse deixado de estar alinhado com os valores que carrego comigo desde a minha infância. Rompi porque não posso compactuar com práticas que traem a confiança do povo olindense. Eu acredito em uma gestão ética, transparente e comprometida com o progresso social, e é isso que venho oferecer a Olinda", completou ele.

