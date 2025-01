Ministério Público de Pernambuco escolhe lista tríplice para cargo de procurador-geral de Justiça

A- A+

A eleição da lista tríplice para o cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para o biênio 2025-2027 será realizada nesta terça-feira (7), das 9h às 17h. Os promotores e procuradores do Estado escolhem os três nomes a partir de uma votação eletrônica obrigatória. Em seguida, a relação será encaminhada à governadora Raquel Lyra (PSDB) que nomeará o novo chefe do MPPE para o próximo biênio.

Estão concorrendo às vagas da lista tríplice os promotores Deluse Amaral Rolim Florentino, José Paulo Cavalcanti Xavier Filho, Maria Lizandra Lira de Carvalho, Maviael de Souza Silva e o procurador Silvio José Menezes Tavares.

O novo procurador-geral substituirá o promotor Marcos Antônio Matos de Carvalho, que assumirá na quarta (8) o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Votação

Segundo o MPPE, o Sistema Eletrônico de Votação (SEV) pode ser acessado a partir de um link enviado até a última quinta-feira (2) para o e-mail funcional dos membros do MPPE. No sistema, cada eleitor precisa selecionar de um a três candidatos dentre os nomes presentes na cédula de votação.

Os votos são apurados no final da tarde desta terça pelo sistema eletrônico e os três mais votados passam a compor a lista tríplice. Para tirar dúvidas, os votantes devem entrar em contato com o Colégio de Procuradores de Justiça no e-mail [email protected] ou por meio do telefone (81) 99210-7299.

Conheça os candidatos

A promotora de Justiça Deluse Amaral é natural de João Pessoa, na Paraíba, tem 55 anos e 31 anos de carreira no MPPE. Atualmente, é a titular da 5ª Promotoria de Justiça Cível da Capital, cargo que ocupa desde 2004.

Promotora Deluse Amaral. Foto: Divulgação/MPPE

O promotor de Justiça José Paulo Cavalcanti é natural do Recife, tem 50 anos e 25 anos de atuação no MPPE. No momento atual, é titular da 39ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (infância e juventude), encontrando-se no exercício da função de Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça desde novembro de 2022.

Promotor José Paulo Cavalcanti. Foto: Divulgação/MPPE

Já a promotora de Justiça Lizandra de Carvalho nasceu em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Norte do Estado, tem 51 anos e 20 anos de carreira no MPPE. Atualmente, é a titular da 20ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, cargo que ocupa desde 2017. Exerce o cargo de Ouvidora do MPPE desde março de 2023.

Promotora Lizandra de Carvalho. Foto: Divulgação/MPPE

O promotor de Justiça Maviael de Souza é natural de Brejo da Madre de Deus, no Agreste pernambucano, tem 53 anos e 29 anos de carreira no MPPE. É titular da 16ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, cargo que ocupa desde 2016.

Promotor Maviael de Souza. Foto: Divulgação/MPPE

O procurador de Justiça Silvio Tavares nasceu no Recife, tem 55 anos e 31 anos de carreira no MPPE. No momento atual, é o titular da 20ª Procuradoria de Justiça Cível, cargo que ocupa desde 2014.

Procurador Silvio Tavares. Foto: Divulgação/MPPE

