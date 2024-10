Ministra Cida Gonçalves é denunciada por assédio moral e racismo

A- A+

A Controladoria Geral da União (CGU) investiga denúncias de assédio moral e racismo contra o Ministério das Mulheres, comandado por Cida Gonçalves. De acordo com o portal Alma Preta, servidoras e ex-funcionárias da pasta relataram, sob anonimato, um ambiente de trabalho marcado por perseguição, pressão excessiva e discriminação, especialmente contra mulheres negras.

Entre os principais alvos dos ataques estaria Carmen Foro, ex-titular da Secretaria Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política (SENATP), que ficou no cargo até agosto deste ano.

Carmem e sua equipe teriam relatado pressões e assédio moral praticados pela ministra Cida Gonçalves. A ex-chefe da SENATP foi exonerada enquanto estava afastada por problemas de saúde mental, supostamente decorrentes do ambiente de trabalho no ministério.

Gravação



Na reportagem divulgada nesta segunda (21), o Alma Preta relatou o acesso a uma gravação de uma reunião interna, realizada após a demissão de Carmen Foro, no dia 12 de agosto.



Na gravação, a ministra supostamente faz críticas diretas a Carmem, acusando-a de se concentrar em atividades eleitorais no Pará, mirando as eleições de 2026, ao invés de suas atribuições no ministério.



Além disso, Cida Gonçalvez teria insinuado que as servidoras que integravam a equipe de Carmem poderiam perder seus cargos, dependendo da avaliação sobre a nova secretária.



"Pode ser que boa parte de vocês também saia, ou não, depende de como vai ser o processo da nova secretaria. A princípio, eu tinha dito para a Carmen que quem veio com ela tinha que ir", teria afirmado a ministra em um trecho da reunião, de acordo com o portal.



Ela também teria ressaltado que tinha conhecimento do que acontecia nos bastidores da pasta: "E se vocês acham que eu não sei o que acontece nos corredores, eu sei. Cara, eu sei tudo".

Racismo



Outro episódio mencionado envolve um suposto comentário de Maria Helena Guarezi, que teria feito uma observação sobre o cabelo crespo de Carmen Foro em uma reunião, o que foi interpretado como um ato de racismo por parte das pessoas presentes. Segundo o Alma Preta, a ministra Cida Gonçalves foi informada do ocorrido, mas não teria tomado providências.

Saúde mental



Além desses incidentes, o portal destaca relatos de funcionárias sobre um ambiente de trabalho descrito como "adoecedor", com casos de crises de ansiedade, burnout e afastamentos por problemas de saúde mental.



As servidoras entrevistadas afirmaram que a pressão no ambiente de trabalho aumentou desde o início da atual gestão, levando a um número significativo de exonerações e pedidos de afastamento.

Reposta do ministério



Em nota, o Ministério das Mulheres declarou que não recebeu denúncias formais de assédio moral e que realiza ações internas, como oficinas sobre o tema, para prevenir e lidar com possíveis casos. A pasta também destacou que seu Programa e Plano de Integridade estão em fase de finalização, em conformidade com as orientações da Controladoria-Geral da União.

