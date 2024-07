A- A+

AMÉRICA DO SUL Na Bolívia, Lula se encontra com Luis Arce e não descarta conversa com Morales Lula estará no país para reuniões com atual presidente boliviano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma série de agendas nesta terça-feira na Bolívia, a pós uma tentativa de golpe militar fracassada no país.

Lula não descarta conversar com o ex-presidente Evo Morales, inclusive por telefone, embora essa reunião ainda não esteja prevista. Na cidade de Santa Cruz de la Sierra, Lula tem reuniões com o atual presidente boliviano, Luis Arce, principal adversário de Morales.





Em declaração a jornalistas após a cúpula de líderes do Mercosul, no Paraguai, na segunda-feira, Lula afirmou que está “à disposição” para uma conversa com Morales, mesmo que por telefonema. Conforme o Globo mostrou, interlocutores do governo brasileiro informaram que lideranças de outros países pediram a Lula que ajude a pacificar a relação entre Morales e Arce, ambos do Movimento ao Socialismo (MAS).

No dia 30 de junho, Morales acusou Arce de ter mentido ao dizer que fora vítima de um fracassado golpe na semana anterior. Em poucas horas, os articuladores do movimento golpista, liderados pelo comandante destituído do Exército, general Juan José Zúñiga, foram presos.

Após a reunião do Mercosul, na segunda-feira, Lula disse que ficou “muito feliz” pela tentativa de golpe no país ter fracassado:

— Minha ida a Santa Cruz de la Sierra é um voto de confiança. Estou muito feliz que o golpe não deu certo na Bolívia e vamos aguardar que o processo eleitoral defina o presidente da República.

A Bolívia passa por uma situação econômica difícil. Na visita de Lula, também serão discutidos acordos nas áreas de gás natural, energia, infraestrutura, saúde e o combate ao tráfico de pessoas.

Arce e Lula participarão, ainda, de um encontro empresarial e encontro com movimentos sociais. O presidente da Bolívia esteve quatro vezes no Brasil em 2023. O país tem a fronteira mais extensa com o território brasileiro — mais de 3,4 mil quilômetros.

