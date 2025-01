A- A+

Justiça No dia da posse de Trump, Bolsonaro diz que "pode fugir" do Brasil mesmo sem passaporte Documento está apreendido desde novembro por decisão do ministro Alexandre de Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moares que reteve o passaporte do embandaria.

Em entrevista nesta segunda-feira, dia da posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, o antigo chefe do Executivo afirmou que "poderia fugir" do Brasil agora, caso quisesse.

— Eu não sou réu. Eu posso fugir agora, qualquer um pode fugir — afirmou Bolsonaro em entrevista ao AuriVerde.

Bolsonaro está com o passaporte apreendido desde fevereiro, por determinação de Moraes, devido à investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Ele foi indiciado nesse caso em novembro, mas negam as acusações.

O ex-presidente diz ter sido chamado para a posse de Trump a partir de um convite encaminhado por e-mail. Impedido de viajar aos Estados Unidos, ele será representado na cerimônia pela esposa Michelle e pelo filho Eduardo, além de um grupo de até 30 parlamentares brasileiros aliados.

No domingo, a ex-primeira dama fez uma videochamada com o marido durante um jantar à luz de velas organizado para convidados de Trump, em Washington. O momento foi registrado em um vídeo publicado nas redes sociais por Eduardo.

"Essa maldade vai acabar, podem anotar", escreveu o deputado na legenda do post.

