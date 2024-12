A- A+

ESTADO DE SAÚDE Novo boletim médico de Lula será divulgado na manhã desta quarta-feira (11) De acordo com assessores, o estado de saúde de do presidente Lula segue estável

A equipe médica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende divulgar um novo boletim com atualizações de seu estado de saúde na manhã da quarta-feira (11).

A informação foi confirmada pelo médico Roberto Kalil, que cuida da saúde do presidente. Kalil, no entanto, não especificou o horário.



De acordo com assessores, o estado de saúde de Lula segue estável, e ele está na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A previsão é que Lula permaneça internado por pelo menos 48h para observação.

