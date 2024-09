A- A+

STF Novo questiona no STF decisão de Moraes que suspendeu X no Brasil Partido afirma que determinação viola liberdade de expressão e é desproporcional

O partido Novo questionou no Supremo Tribunal Federal (STF) a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o funcionamento da rede social X no Brasil. Para a legenda, a determinação viola a liberdade de expressão e é desproporcional.

O questionamento foi feito por de uma ação de descumprimento fundamental (ADPF). O pedido ainda será distribuído a um dos ministros do STF. Como a ação questiona um ato de Moraes, a tendência é que ele seja excluído do sorteio.

De acordo com o Novo, a decisão de Moraes funcionou como uma "censura judicial prévia para todo e qualquer cidadão brasileiro", por impedir que utilizem o X.



A determinação seria, por esse motivo, "violadora dos preceitos fundamentais da liberdade de expressão e da manutenção de qualquer veículo como meio para a manifestação de pensamento".

Além disso, o partido considera também desrespeitou o princípio da proporcionalidade, por ter sido motivada pelo descumprimento, por parte do X, de uma decisão para bloquear menos de 10 contas.



"Isso revela que o ônus de suspensão da rede social 'X' é muito maior do que os eventuais benefícios que a medida judicial poderia ter", argumentam os advogados.

