Nunes celebra com agentes da GCM que cantam "gás de pimenta na cara de vagabundo"

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), celebrou com agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que cantavam uma música com o verso “gás de pimenta na cara de vagabundo”. O vídeo que mostra Nunes sorrindo e batendo palmas enquanto os guardas civis entoam o grito de guerra exaltando ações violentas das forças de segurança foi gravado na terça-feira, mas começou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira.

A prefeitura informou que não irá se manifestar sobre o episódio.

A gravação foi feita durante cerimônia realizada no Vale do Anhangabaú para formatura de 500 novos agentes e troca de comando da GCM. Nunes estava acompanhado na ocasião do novo secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando (que também aparece no vídeo), e do vice, o ex-coronel da Rota Mello Araújo (PL).

Durante o evento, Morando fez um discurso em que defendeu o uso da força pela GCM e disse que os agentes não devem se “intimidar” pela lei.

— Num confronto com um criminoso, que chore a mãe do criminoso e nenhum parente de vocês — afirmou o secretário.

A presidente da Comissão Extraordinária de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de São Paulo, vereadora Luna Zarattini (PT), criticou o ato de Nunes.

“Enquanto São Paulo enfrenta uma escalada de violência policial e violações de direitos humanos, o prefeito Ricardo Nunes aparece em um vídeo cantando: ‘gás de pimenta na cara dos vagabundos’, acompanhado da GCM. É esse o nível de desprezo pela democracia e pelas vidas paulistanas? Mais uma demonstração da política de repressão e violência que o prefeito incentiva em nossa cidade”, publicou a legisladora em uma rede social.

Reeleito na eleição de outubro, Nunes se apresentou durante a campanha como o candidato da “moderação” e do “diálogo”, contrapondo-se ao “radicalismo” que seria representado pelo seu adversário na disputa, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

