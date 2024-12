A- A+

Investigação PF apreende R$ 1,5 milhão em jatinho que ia de Salvador a Brasília e investiga pagamento de propina Foi apreendida também uma planilha totalizando mais de R$ 200 milhões em contratos suspeitos no Rio de Janeiro e no Amapá

A Polícia Federal apreendeu R$ 1,5 milhão em espécie em um jatinho que saía de Salvador com destino a Brasília no último dia 3. A apreensão foi parte de uma ação controlada feita pela PF no âmbito do inquérito que investiga esquema de desvio de dinheiro de emendas parlamentares destinadas ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs).

Para a PF, os valores transportados tinham origem ilícita e seriam destinados para pagamento de propina em Brasília, conforme consta na decisão que autorizou a operação da última terça-feira. Foi apreendida também uma planilha contendo relação de contratos e valores totalizando mais de R$ 200 milhões em contratos suspeitos no Rio de Janeiro e no Amapá.

A investigação identificou que o ex-chefe do Dnocs na Bahia Lucas Lobão e um dos empresários investigados utilizavam aeronaves para transportar valores em espécie. O avião abordado pela PF na semana passada estava sendo monitorado desde Salvador.

O voo foi organizado por outro empresário, Marcos Moura, apontado como líder da organização criminosa. A polícia afirma que em depoimento, foram constatadas diversas contradições quanto à origem dos valores e finalidade da viagem. Lobão disse desconhecer a origem dos recursos, enquanto um dos empresários alegou que era de vendas de equipamentos.

Batizada de Overclean, a operação realizada na última terça-feira apura a suspeita de um desvio de R$ 1,4 bilhão em contratos públicos. "Apenas em 2024, [o grupo] celebrou contratos no valor de R$ 825 milhões", diz nota publicada pela CGU, que informou ter identificado um "superfaturamento parcial" de mais de 8 milhões em contratos do Dnocs.

Um dos alvos da investigação é o vereador de Campo Formoso (BA) Francisco Nascimento (União), primo do deputado federal Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil na Câmara dos Deputados. Elmar não é investigado.

A PF apreendeu mais de um milhão em dinheiro vivo durante os mandados de busca e apreensão - cerca de R$ 700 mil estavam na posse de um empresário e a outra foi encontrada com o vereador Francisco. Antes de ser preso, ele lançou uma sacola com R$ 220.150 pela janela. A PF recuperou o montante.

