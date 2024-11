A- A+

Justiça PF prende condenado do 8 de janeiro que havia fugido para a Argentina O homem fugiu em abril deste ano para a Argentina e quando voltou ao Brasil foi localizado por policiais no Paraná

A Polícia Federal prendeu no último sábado, no Paraná, um condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 que estava foragido. O homem fugiu em abril deste ano para a Argentina e quando voltou ao Brasil foi localizado por policiais em Cascavel. A captura foi feita após uma denúncia de que ele estava na cidade.

No mês passado, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou, após pedido da PF, a extradição de 63 brasileiros envolvidos nos ataques golpistas que estão foragidos na Argentina. Em junho deste ano, o governo argentino enviou ao Brasil uma lista com cerca de 60 nomes de pessoas procuradas pela Justiça brasileira que estavam em seu território.

Na época, a PF iniciou a elaboração do pedido de extradição enviado ao STF.

O Globo mostrou que os investigados e condenados pelos atos golpistas usaram vias fluviais e terrestres, incluindo longos deslocamentos a pé, para escapar da Justiça brasileira e buscar abrigo em países vizinhos, especialmente na Argentina.

Um decreto do governo argentino publicado em outubro alterou a lei sobre o status de refugiado na Argentina, que passou a não conceder este benefício aos estrangeiros denunciados ou condenados em seus países. A decisão ocorreu uma semana após o STF determinar a extradição de brasileiros.

Veja também

ABORTO LEGAL CCJ da Câmara põe para votar PEC que pode acabar com aborto legal no País