PF abre nova frente e investiga se mais pessoas se vacinaram irregularmente em Duque de Caixas

A Polícia Federal vai solicitar ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o desmembramento do inquérito que investiga a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em sistemas do Ministério da Saúde. O objetivo é apurar se mais pessoas se beneficiaram do esquema criminoso.

Nesta quinta-feira, na segunda fase da Operação Venire, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão contra o ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis e a secretária de Saúde do município, Célia Serrano. Atualmente, Reis é secretário estadual de Transporte da gestão Cláudio Castro (PL).

De acordo com a PF, a cidade foi utilizada para o registro de dados falsos de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e dos familiares de ambos. Em março, eles foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação. Bolsonaro nega que tenha participado de qualquer fraude.





Ao concluir inicialmente o relatório, a PF apontou que Bolsonaro não apenas tinha ciência do esquema de fraude, como ordenou a falsificação. "Vários atos de acesso ao sistema ConecteSUS, inclusive a impressão de certificado de vacinação ideologicamente falso, foram praticados na residência oficial da Presidência da República, Palácio do Alvorada, ocupada na época dos fatos por Jair Messias Bolsonaro", diz o primeiro relatório da corporação.

De acordo com os investigadores, a falsificação dos certificados pode ter sido feita pelo grupo "para permitir que seus integrantes, após a tentativa inicial de golpe de Estado, pudessem ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para entrada e permanência no exterior (cartão de vacina), aguardando a conclusão dos atos relacionados a nova tentativa de golpe de Estado que eclodiu no dia 8 de janeiro de 2023".

