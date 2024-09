A- A+

DENÚNCIA PGR denuncia três deputados do PL por desvio de recurso de emendas parlamentares Suposto esquema envolve prefeituras do interior do Maranhão

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou três deputados do PL no âmbito de um inquérito que investiga um esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares enviadas para prefeituras do interior do Maranhão.

Os alvos da denúncia de corrupção são os deputados Bosco Costa (PL-SE), Pastor Gil (PL-MA) e Josimar Maranhãozinho (PL-MA). Ao GLOBO, Maranhãozinho disse não ter qualquer participação no suposto esquema.

"Estou tranquilo. Não vejo nada que me comprometa nisso aí. Espero que, após apresentar minhas alegações, a denúncia nem seja recebida" disse.

Pastor Gil e Bosco Costa foram procurados, mas ainda não se manifestaram.

A denúncia foi apresentada no mês passado, em um inquérito que tramita em sigilo no STF. A acusação foi adiantada pelo UOL e confirmada pelo GLOBO. Segundo as investigações da Polícia Federal (PF), os deputados teriam utilizado um grupo armado, extorsões e saques em dinheiro vivo para desviar emendas parlamentares destinadas a prefeituras do Maranhão.

Em 2022, os três parlamentares foram alvos de uma operação de busca e apreensão. A medida foi autorizada pelo então ministro Ricardo Lewandowski (hoje ministro da Justiça). Com a aposentadoria do relator no ano passado, o caso passou para Cristiano Zanin.

De acordo com a PF, os parlamentares enviavam emendas para a prefeitura de São José do Ribamar, no interior do Maranhão, de onde o dinheiro era supostamente desviado com ajuda de um agiota.

Conforme mostrou O GLOBO em março de 2022, chamou atenção dos investigadores, inclusive, que o deputado Bosco Costa, apesar de ser do estado de Sergipe, destinou uma emenda de R$ 4 milhões à prefeitura de São José de Ribamar. O objetivo era que R$ 1 milhão, o equivalente a 25%,retornasse em dinheiro vivo aos parlamentares.

Os investigadores identificaram ao menos três alvos ligados ao esquema que atuariam como um braço armado na extorsão dos prefeitos. Um deles, um ex-policial militar, chegou a confirmar em depoimento à PF que atuava na cobrança de dívidas e que o agiota lhe solicitava que fosse "duro" nessa cobrança. O caso foi relatado à PF pelo então prefeito do município de São José de Ribamar (MA), Eudes Sampaio, que contou ter sido alvo de extorsões do grupo. A PF apreendeu documentos e identificou emendas parlamentares no valor de cerca de R$ 5 milhões que teriam sido usados nos desvios.

Em dezembro de 2021, o GLOBO mostrou trechos de vídeos gravados em ação controlada da PF nos quais o deputado Josimar Maranhãozinho entrega uma caixa de dinheiro a um aliado . As imagens foram feitas por meio da Operação Descalabro, dentro de um segundo inquérito em que Maranhãozinho é alvo, também por desvios de recursos públicos.

Nessa investigação, a PF concluiu que Maranhãozinho desviou recursos de emendas parlamentares destinados a prefeituras do Maranhão, por meio de pagamentos a empresas ligadas a ele. Os valores eram sacados em dinheiro vivo e devolvidos ao parlamentar, que também os redistribuía a aliados.

