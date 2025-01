Prefeito de Natal pede desculpas após chamar João Pessoa de "curral"

A- A+

O prefeito de Natal, Paulinho Freire (União Brasil), pediu desculpas sobre uma de suas primeiras declarações à frente do Executivo da capital do Rio Grande do Norte. Ao tomar posse, no último dia primeiro, Freire se referiu à João Pessoa, capital da Paraíba, como "curral".

— João Pessoa vai voltar a ser curral de natal — disse.





A fala se dava sobre o potencial turístico das duas cidades, que são capitais em estados vizinhos e, por isso, tem um histórico de rivalidade. A fala gerou grande repercussão local.

Diante das acusações de desrespeito, Paulinho Freire emitiu uma nota, retratando-se. No posicionamento, ele afirma que sua intenção era brincar com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), a quem chamou de "amigo de longa data", sobre uma "disputa saudável" que existe entre os municípios. Ele reconheceu, contudo, que foi um comentário "infeliz".

"Enquanto cidadão natalense e prefeito de Natal, considero João Pessoa uma cidade-irmã que ao longo dos anos tem avançado no desenvolvimento que se reflete no bem-estar da população e no crescimento do turismo da capital paraibana", disse em trecho.

O prefeito de João Pessoa, por sua vez, disse em entrevistas à imprensa local que aceita o pedido de desculpas.

— Recebi o pedido de desculpas do prefeito de Natal, Paulinho Freire. De fato foi uma fala profundamente infeliz e todos aqueles que amam João Pessoa ficaram chateados — afirmou Cícero Lucena ao blog do jornalista Maurílio Júnior.

