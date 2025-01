"Presidente quer fazer eventuais mudanças ainda este mês", diz Rui Costa sobre reforma ministerial

A- A+

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem indicado que fará mudanças na equipe de ministros ainda no mês de janeiro. O presidente marcou uma reunião ministerial para o dia 21 de janeiro e, de acordo com Rui Costa, eventuais trocas no primeiro escalão do governo ocorrerão antes dessa data.

— O presidente está focado em aperfeiçoar a gestão e, portanto, há um indicativo de que as mudanças que ocorrerem e ele quer fazer eventuais mudanças ainda este mês, até para que quem entrar possa ter mais tempo de fazer as alterações que o presidente espera. Teremos uma reunião de ministérios no dia 21 e eventualmente alterações, se o presidente assim decidir, podem ser feitas antes dessa reunião — disse o Rui Costa em entrevista à Globo News.

Rui Costa afirmou que Lula está refletindo sobre as mudanças, mas negou que as alterações tenham relação com a eleição das mesas diretoras do Senado e da Câmara, marcadas para 1º e 3 de fevereiro, respectivamente.

A primeira troca ministerial feita por Lula em 2024 foi sacramentada na terça-feira, quando o presidente comunicou a saída de Paulo Pimenta do comando da Secretaria de Comunicação Social (Secom) para a chegada do publicitário Sidônio Palmeira, mudança que já era dada como certa desde o início de dezembro, devido ao descontentamento do petista com o desempenho da comunicação do governo.

Lula, no entanto, está insatisfeito com o desempenho do governo em outras áreas e deverá fazer mudanças mirando acordos de apoio para sua candidatura à reeleição em 2026.

Veja também

ADVOGADO Bolsonaro tem novo advogado para sua defesa no STF; saiba quem é