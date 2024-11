PSDB Nacional critica radicalismo e cita condutas passadas do PT em nota

A- A+

Após as explosões que aconteceram na noite dessa quarta-feira (13) no Supremo Tribunal Federal (STF) e Praça dos Três Poderes, em Brasília, a Executiva Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) emitiu nota criticando o radicalismo e classificando o ocorrido como um “atentado terrorista”.



O documento faz uma citação direta ao Partido dos Trabalhadores (PT), e responsabiliza a sigla, ao se referir a condutas passadas, em que o “PT falava em exterminar adversários”, segundo a nota. Para os dirigentes do PSDB, com essas ações, o PT estava “plantando as sementes do extremismo do outro lado”.





A nota foi publicada um dia após a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), criticar a posição do partido com relação ao governo do Presidente Lula (PT). Para a gestora pernambucana, o PSDB deveria ter se colocado de forma independente.



O autor do atentado morreu no local e foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos. Conhecido como “Tiu França”, ele foi candidato a vereador pelo Partido Liberal na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, no ano de 2020.



Confira a nota do partido na íntegra:

O radicalismo está levando o Brasil a um ambiente perigoso As explosões em plena Praça dos Três Poderes, em Brasília, provocadas por um extremista, são sinais de que mais do que nunca nosso país precisa de moderação. Quando o PT falava em exterminar seus adversários, em bater neles nas urnas e nas ruas, ele estava plantando as sementes do extremismo do outro lado. A bomba no aeroporto de Brasília em dezembro de 2022, os ataques às instituições em 8 de janeiro de 2023 e agora esse atentado terrorista —devemos chamá-lo assim!— de 13 de novembro de 2024 são frutos da irracionalidade extremista de direita regada pelo extremismo de esquerda. Defender a democracia é o mínimo que devemos fazer. Combater o extremismo e o radicalismo, acabar com a polarização dos extremos, é papel de toda a sociedade antes que o estado de coisas caia em um abismo do qual teremos muita dificuldade em sair.

Executiva Nacional do PSDB

Veja também

BRASIL Polícia Federal investiga ataque em Brasília como uma 'ação terrorista'