Segundo turno: só Fortaleza pode evitar o vexame do PT não eleger prefeitos de capitais. Confira

Neste segundo turno das eleições municipais, o PT está na disputa em quatro capitais: Porto Alegre, Fortaleza, Natal e Cuiabá. Mas pelo andar da carruagem, da mesma forma como ocorreu no primeiro turno, a legenda petista pode sofrer mais uma tremenda reprovação do eleitorado. A rigor, só tem chances de ganhar em Fortaleza.

Na maior capital do Nordeste, entretanto, o deputado estadual Evandro Leitão, candidato petista, está abaixo, numericamente, do deputado federal André Fernandes, postulante do PL e do movimento bolsonarista. Tendo o ministro da Educação Camilo Santana como principal cabo eleitoral, Leitão é deputado estadual desde 2015, sempre eleito pelo PDT.

Mudou de partido em dezembro para apoiar o governador Elmano de Freitas. Sucedeu Sarto na presidência da Assembleia do Ceará. É apoiado por PSD, PSB, PP, MDB, Republicanos e Podemos. Já em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo (MDB) já abriu mais de 20 pontos de vantagem sobre a deputada federal Maria do Rosário (PT). Melo chegou perto de vencer no primeiro turno, com 49,72% dos votos, Rosário ficou em segundo lugar com 26,28% dos votos.

Em Natal, a deputada federal Natália Bonavides (PT) disputa com Paulinho Freire (União Brasil), mas sem chances. Segundo as últimas pesquisas, o representante do União Brasil já tem mais de dez pontos de vantagem. Em Cuiabá, por fim, o deputado estadual Lúdio Cabral (PT) enfrenta o deputado federal bolsonarista Abilio Brunini (PL), mas o bolsonarista é o franco favorito.

No primeiro turno, o PT perdeu em Teresina (PI), onde havia expectativa que Fábio Novo (PT) conseguisse superar Silvio Mendes (União Brasil). O candidato do União Brasil venceu em primeiro turno com 52,27%, enquanto o petista fez 43,17% dos votos.