Sessão sobre Janones tem discussão entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, pré-candidatos em SP

Os pré-candidatos à prefeitura de São Paulo, o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) e o coach Pablo Marçal se envolveram em uma discussão durante sessão da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira.

Relator do processo de cassação do deputado federal André Janones (Avante-MG) no Conselho de Ética da Câmara, Boulos protestou contra a presença de Pablo Marçal na sessão desta quarta que avalia o suposto caso de rachadinha de Janones.

O deputado ainda acusou o coach de “vender” sua candidatura para o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

— Trouxeram até coach picareta para vir tentar tumultuar a sessão, que eu espero, não sei se ainda está aqui o coach picareta, eu espero muito que não venda a candidatura para o prefeito Ricardo Nunes. Vá até o fim que eu quero te enfrentar nos debates — disparou Boulos.

Marçal foi levado à sessão por parlamentares bolsonaristas. Ao ouvir as acusações, o coach, que se filmava com um celular no momento, se levantou a protestou contra as declarações de Boulos.

— Não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes porque tem gente falando que você já está vendendo — completou Boulos.

A sessão então foi tomada por trocas de acusações entre parlamentares do governo e bolsonaristas, até a ordem ser retomada pelo presidente do Conselho, deputado federal Leur Lomanto Júnior (UNIÃO-BA).

Nesta terça, Marçal circulou pela Câmara dos Deputados, onde mostrou a parlamentares e jornalistas uma medalha, que teria recebido das mãos do ex-presidente. Questionado se a conversa entre eles teria incluído negociações para um apoio à sua candidatura, o coach foi direto:

— Ele estará comigo.

O ex-presidente, no entanto, negou e reiterou seu apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes.

