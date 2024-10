Só um entre os dez maiores doadores para a própria campanha consegue se eleger prefeito

A- A+

Os candidatos a prefeito que fizeram as maiores doações para as próprias campanhas não conseguiram, necessariamente, converter os investimentos pessoais em votos. Dos 10 concorrentes que mais investiram em si mesmos, apenas Miguel Vaz (Republicanos), candidato em Lucas do Rio Verde (MT), se elegeu.

Ao todo, candidatos de todo país doaram R$ 305,7 milhões para as próprias campanhas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A maior doação foi registrada em Vitória, capital do Espírito Santo, onde o empresário Eduardo Ramlow (Avante), conhecido como “Du”, investiu R$ 744,8 mil na própria campanha e obteve apenas 786 votos, 0,42% do total.

— Sou empresário e nunca coloquei meu nome nas urnas e nem tive cargo público . A vontade veio por uma cidade melhor e mais justa. Viemos sozinhos, Independentes e recursos próprios — disse Du, ao Globo.

Na capital capixaba, Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi reeleito prefeito no domingo (6) com 56,22% dos votos. Dos seis postulantes ao cargo de prefeito de Vitória, Du foi o menos votado, sendo que o valor investido pelo candidato representa um custo pessoal de quase R$ 1 mil por voto.



— Saio com grande aprendizado e sem inimigos e rumo a 2026 , porque nosso projeto é até 2036. Vamos começar a fazer nossas bases pelo Estado e colocar nossas ideias. É assim que sempre comecei todos meus negócios — acrescenta o empresário.

Na capital do Maranhão, São Luís, o candidato Wellington do Curso (NOVO) doou R$ 359,4 mil para a própria campanha e teve apenas 0,77% dos votos, sendo apenas o sexto mais votado. Eduardo Braide, do PSD, foi reeleito prefeito no primeiro turno com 70% dos votos válidos.

Apesar do desempenho abaixo do esperado, com apenas 4.409 votos, o deputado agradeceu aos eleitores. “Agradeço imensamente a todos que confiaram e votaram em nossa proposta com consciência e responsabilidade, por uma São Luís melhor. Nossa campanha foi linda e abençoada por Deus!”, disse, em uma postagem no Instagram.

Em Joinville, Santa Catarina, Rodrigo Meyer (PSB) doou R$ 330 mil para a própria campanha e teve apenas 2.946 votos, 0,95% do total. Mesmo assim, ele agradeceu aos eleitores.

“Quero agradecer a Deus por ter me dado saúde e sabedoria para essa campanha. Aos nossos opositores, o meu respeito por mantermos um debate de alto nível, sempre pensando no futuro da nossa cidade. A campanha termina, mas a vida pública continua”, escreveu, também no Instagram.

A exceção entre os candidatos que mais doaram para si próprio aconteceu em Lucas do Rio Verde, localizada a 332 quilômetros da capital, Cuiabá.



A cidade de 83 mil habitantes, pujante no agronegócio, elegeu como prefeito Miguel Vaz, do Republicanos, com 25.076 votos, o que representa 74,96% do total. O candidato foi o que fez a 4º maior doação para si próprio, no valor de R$ 340 mil.

