A- A+

PARTIDO Vice-presidente do União, ACM Neto diz que Pablo Marçal tem "enorme despreparo" Presidente da legenda tem realizado conversas com ex-coach sobre filiação

Vice-presidente do União Brasil, ACM Neto avaliou que o ex-coach e candidato derrotado à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal ( PRTB), demonstrou "enorme despreparo" político. A declaração dada ao jornal "O Estado de S.Paulo" pelo cacique da sigla ocorre em meio a conversas do empresário para filiação na sigla.

ACM Neto afirmou que o resultado das urnas neste ano são uma "clara demonstração" de que o eleitor não quer o radicalismo. A partir disso, o dirigente do União foi questionado pela aproximação de Marçal, e a chance de algum veto a seu nome.

— Tenho muito claro que Marçal demonstrou que tem capital político. Por outro lado, demonstrou enorme despreparado. Marçal está disposto a rever, a aprender e a construir diferente para o futuro? Ainda não sei. Acho que o diálogo deve ser embagado, não deve ser vetado, mas é preciso saber em que condições uma aproximação poderia se dar e com que objetivos.

Em sua primeira empreitada na política, Pablo Marçal foi derrotado no primeiro turno da eleição à prefeitura de São Paulo, mas chegou ao terceiro lugar com expressivos 1.719.274 votos. O presidente do União, Antonio Rueda, sinalizou há duas semanas "intensas" conversas com o ex-coach para uma possível filiação.

Segundo a colunista Bela Megale, Rueda disse a aliados que ficou impressionado como Marçal foi o principal tema que ouviu nas 15 cidades do Brasil que visitou em diferentes regiões, às vésperas do primeiro turno. A leitura do líder político é que ex-coach é um nome forte para 2026, mas precisa aprender a ouvir.

Veja também

BRASIL Marina Silva insiste em financiamento para manter ambição climática