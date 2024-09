A- A+

Justiça X informa ao STF que bloqueou nove contas por ordem de Moraes; saiba quem são os alvos Rede social havia se negado a suspender perfis, o que levou à sua retirada do ar

O X informou ao Supremo Tribunal Federal ( STF) que suspendeu nove perfis que tiveram o bloqueio determinado pelo ministro Alexandre de Moraes.

A relutância em seguir as ordens judiciais foi um dos motivos citados pelo magistrado ao tirar a plataforma do ar no Brasil, em decisão de 30 de agosto.

A lista inclui o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e o blogueiro bolsonarista Ed Raposo.

Também foram suspensas as contas da advogada Paola Silva Daniel, mulher do ex-deputado Daniel Silveira, e do comentarista Paulo Figueiredo Filho, que teve dois perfis alvo. Eles são alvos de diferentes investigações no STF.

Ainda foram bloqueadas as contas de uma filha do blogueiro Oswaldo Eustáquio, do pastor Josias Pereira e de Cláudio Luz e Sergio Fischer.

Confira as seguir os principais alvos do bloqueio:

Marcos do Val

Senador desde 2019. No ano passado, foi alvo de mandados de busca e apreensão pela suspeita de ter armado uma trama contra Moraes.

No mês passado, voltou a ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), dessa vez pela suposta obstrução de investigações, que ocorreria por meio da divulgação de dados protegidos e até corrupção de crianças e adolescentes.

Após a última operação, seus advogados afirmaram que as medidas "ultrapassaram os limites de cautelaridade".

Ed Raposo

Também foi alvo da operação da PF de agosto de suposta obstrução. Segunda a PF, ele "aderiu à campanha de exposição / intimidação dos policiais federais que atuam nos casos do STF", ao expor um delegado com sendo "o responsável por supostas ações ilegais do STF".

Também já foi condenado a indenizar os ex-deputados Jean Wyllys e Marcelo Freixo e o youtuber Luccas Neto

Paulo Figueiredo

Um dos investigados na Operação Tempus Veritatis, realizada em fevereiro para investigar uma tentativa de golpe de estado por meio do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados.

A suspeita é de que ele tenha incitado militares para aderirem ao golpe.

Figueiredo afirmou que as medidas apuradas na investigação, como uam Garantia de Lei de Ordem (GLO) e estado de defesa ou de sítio, eram "constitucionais".

Paola Silva Daniel

Esposa do ex-deputado Daniel Silveira, e também advogada dele, teve suas contas bancárias e perfis em redes sociais bloqueados por Moraes em 2022.

O ministro afirmou que ela ajudou o marido a burlar determinações do STF. Tentou ser eleita deputada federal em 2022, mas não conseguiu.

