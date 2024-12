A- A+

CULTURA 29º Encontro de Cavalo Marinho acontece em Olinda Evento gratuito será realizado na Casa da Rabeca do Brasil no dia 25 de dezembro

Criado pelo saudoso Mestre Salustiano, ícone da cultura popular nordestina, o Encontro Nacional de Cavalo Marinho chega à sua 29ª edição. O evento ocorrerá no dia 25 de dezembro, a partir das 18h, na Casa da Rabeca do Brasil, em Olinda, com acesso gratuito. Também haverá a celebração do Dia de Reis, em 06 de janeiro.



Estão confirmados diversos grupos, entre eles o estreante Cavalo Marinho Boi Estrela do Recife; além do Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, Cavalo Marinho Boi da Luz de Olinda e Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda, além da Família Salustiano e a Rabeca Encantada.

O Encontro preserva uma importante manifestação cultural, que são as terreiradas, nas quais brincantes encenam o auto natalino usando músicas, improvisos e coreografias. A iniciativa conta com apoio da Fundarpe, da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e da Prefeitura de Olinda. Idealizado por Mestre Salustiano, falecido em 2008, o Encontro vem sendo mantido pela família como forma de preservação do legado de Salu, bem como valorização da cultura popular.

Em conversa com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha FM, 96,7, Pedro Salustiano brincante da Cultura Popular e organizador do evento, falou sobre as origens do folguedo, que conta com 70 personagens e 63 cenas.



A programação de final de ano da Casa da Rabeca contará, ainda, com a celebração do Dia de Reis, em 06 de janeiro de 2025, com apresentações culturais gratuitas a partir das 18h.



CAVALO MARINHO

Variação do Bumba-Meu-Boi, o Cavalo Marinho é típico da Zona da Mata nordestina e tem relação próxima com a religiosidade local, atingindo seu ápice na época natalina. Com performances que envolvem música, teatro, coreografias e falas improvisadas, prestam homenagem aos Reis Magos, que na tradição cristã teriam visitado Jesus logo após o seu nascimento, trazendo presentes para a criança.

Serviço:

29º Encontro de Cavalo Marinho

Quando: Quarta -feira, 25 de dezembro de 2024, 18h

Onde: Casa da Rabeca (Cidade Tabajara – Olinda/PE)

+ Dia de Reis (06.01.2025)

Entrada e estacionamento gratuitos

Mais informações: (81) 9.9606.0181 ou através do site ou no Instagram @casadarabeca

