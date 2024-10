A- A+

SHOW André Rio e Bloco das Ilusões comemoram aniversário na sede do Galo da Madrugada Parceiros dos Ensaios do Carnaval há mais de 15 anos, o cantor André Rio e o Bloco das Ilusões realizam uma grande prévia de carnaval na volta do 'Quinta no Galo'

O ‘Quinta no Galo’ desta quinta (17) recebe André Rio e o Bloco das Ilusões que comemoram idades novas. André participou de bate-papo com a âncora Patrícia Breda na Folha 96,7 FM, nesta quarta (16) e adiantou que o encontro, com muitos convidados, promete trazer todo lirismo do Bloco das Ilusões e frevos de uma trajetória de mais de 30 anos de carreira. O Bloco das Ilusões comemora 40 carnavais. André Rio não revelou a idade.

No palco o cantor, compositor e produtor cultural recebe a irmã Carla Rio, o irmão Alírio Moraes e sua filha Marina Moraes, mostrando que a nova geração da família mantém o laço com a música. Entre os nomes confirmados estão Maestro Spok, Mónica Ferraz, Uana, Nena Queiroga, Luciano Magno, Michelle Melo, o trompetista Marcio Oliveira com muito coco e Rafa Cout, que André considera um dos grandes nomes da nova geração de artistas pernambucanos.

O Bloco das Ilusões abre a festa com um repertório recheado de frevos líricos e canções tradicionais da folia pernambucana, apresentando todo o brilho e saudosismo dos antigos carnavais. Em homenagem ao bloco, André Rio e a cantora Monica Ferraz compuseram frevo que exalta a beleza e importância de uma das mais tradicionais agremiações carnavalescas. Inédito, o frevo será apresentado, em primeira mão, durante o ‘Quinta No Galo’.

O cantor e compositor André Rio, mestre de cerimônia da noite, apresentará canções famosas, como: “Chuva de Sombrinhas”, “Memória Popular” e “O Bicho Vai Pegar,” entre tantos outros sucessos. O artista, consagrado por interpretar frevos famosos, é um dos principais expoentes da cultura pernambucana e leva para Europa, através do projeto ‘Viva Pernambuco’ nossos artistas e ritmos que enchem as ruas de países como Portugal, Itália, Espanha, Alemanha, Holanda e França com a riqueza sonora multicultural de Pernambuco.

Em 2025 o ‘Viva Pernambuco’ comemora 25 anos e André Rio adiantou que o projeto realizará registro audiovisual em parceria com a RTP, rede de rádio e televisão portuguesa.

A noite conta, ainda, com apresentação da Saltos Cia de Dança e do Maracatu Leão de Campina e os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital.

Serviço

ANIVERSÁRIO DE ANDRÉ RIO E BLOCO DAS ILUSÕES NA QUINTA NO GALO

Data: Quinta-feira, 17 de outubro, às 18h30

Local: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José- Centro do Recife)

Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas)

Ingressos antecipados na Bilheteria Digital

