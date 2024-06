A- A+

SÃO JOÃO 2024 Arraiá Solidário foi realizado para comunidades no entorno do Centro de Convenções O Arraiá solidário recebeu mais de 200 moradores com muito forró, quadrilha, concurso de Rainha do Milho e comidas típicas

O Arraiá Solidário realizado pelo Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, recebeu cerca de 200 pessoas em situação de vulnerabilidade social, moradoras do entorno do complexo de eventos, em bairros como Campo Grande, Peixinhos e Salgadinho. A festa junina com programação temática, que ocorreu na tarde da última quarta-feira (19), fez parte da Ação Social Mensal realizada pelo Consórcio CID, que administra o espaço e contempla toda a família. O foyer do Teatro Guararapes Chico Science foi o palco da iniciativa.

Arraiá Solidário/ Foto: Divulgação/Pernambuco Centro de Convenções

O Arraiá Solidário começou às 14h30 com o acolhimento das famílias. A festa contou com apresentações de bandas de forró, uma quadrilha improvisada e ainda concursos de Rei e Rainha do Milho. No final, foi oferecido um menu com comidas típicas juninas, alegrando ainda mais a criançada que se integrou `+as atividades recreativas com muita animação.

“O mês de junho é muito especial para o povo nordestino, com a realização das festas de São João. Valorizamos essa tradição, oferecendo às famílias uma tarde repleta de alegria. No Dia das Mães, fizemos uma Ação Social voltada para as mulheres, que foi muito bem recebida pelas convidadas, fortalecendo o vínculo do Pernambuco Centro de Convenções com as comunidades do entorno”, destacou o CEO do Consórcio CID, Cláudio Vasconcelos.

