A- A+

LINFOMA Campanha Agosto Verde-Claro alerta para os perigos do linfoma Instituto Nacional do Câncer estima que o Brasil deve registrar cerca de 15.120 novos casos de linfoma Hodgkin e não-Hodgkin entre 2023 e 2025

A Campanha Agosto Verde-Claro chega para conscientizar a população sobre o linfoma. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil deve registrar cerca de 15.120 novos casos de linfoma (Hodgkin e não-Hodgkin) em 2023, 2024 e 2025. Em Pernambuco, o linfoma não-Hodgkin ocupa a 11ª posição entre os tipos de câncer mais frequentes.

O linfoma é um tipo de câncer que se desenvolve nas células do sistema linfático, responsável pela defesa do organismo. Existem diversos tipos, sendo os mais comuns o linfoma de Hodgkin e o não-Hodgkin. Este último, mais frequente, apresenta mais de 20 subtipos e pode ocorrer em qualquer idade.

Os sintomas do linfoma incluem: línguas inchadas, febre, suor noturno, perda de peso, fadiga e coceira. Fatores como idade, genética, infecções virais (como o Epstein-Barr) e exposição a substâncias químicas podem aumentar o risco. Para diagnosticar é realizada uma biópsia e exames de imagem. O tratamento varia de acordo com o tipo de linfoma e pode incluir quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou transplante de medula óssea. A detecção precoce é fundamental para aumentar as chances de cura.

Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a hematologista e coordenadora do serviço de hematologia do Hospital do Câncer de Pernambuco, Danielle Padilha que falou mais sobre o linfoma, uma doença tão pouco conhecida.

Hematologista e coordenadora do serviço de hematologia do Hospital do Câncer de Pernambuco, Danielle Padilha. Foto: Divulgação







“O linfoma apresenta várias doenças dentro de um único diagnóstico, ele vai se dividir de acordo com o tipo da célula que é acometida, então ele pode ser uma doença chamada linfoma de Hodgkin ou não-Hodgkin, essa classificação é baseada no tipo celular e também existem os linfomas mais agressivos e os que têm uma evolução mais lenta, mais arrastada, sendo menos agressivos. Então dentro desse espectro, dividindo essas classificações, você vai ter mais de 20 tipos dessa doença com tratamentos que nem sempre são iguais.”





Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo.







A especialista falou mais sobre a doença

“O linfoma é um câncer do sistema linfático, que é o nosso sistema de imunidade, de defesa, e o local de acometimento comum que as pessoas podem perceber que chamamos de linfonodo, mas na prática o paciente conhece como língua. Aquele caroço que pode aparecer em várias regiões do corpo e que os são mais comuns de aparecer no pescoço, axila e virilha que é onde o paciente realmente consegue perceber e esse seria a primeira manifestação para uma pessoa começar a pensar que pode ter um diagnóstico de linfoma”





Veja também

LIVRO Livro "Cultura no bagaço: a auditoria é cultural, o achado surreal" será lançado dia 7 de agosto