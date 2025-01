A- A+

TEATRO Cia. de Teatro da UFPE realiza mini temporada no Teatro Joaquim Cardozo O espetáculo é gratuito com ingressos sendo distribuídos 1 hora antes do início

O espetáculo "Não. Tá. Fácil.", a mais nova produção da Cia. de Teatro da UFPE, realiza mini temporada no Teatro Joaquim Cardozo, Centro Cultural Benfica/UFPE, nos próximos dias 10 e 11 de Janeiro (Sexta e Sábado) de 2025. "Não. Tá. Fácil.” é um espetáculo composto por solos performativos divididos em dois momentos: Núcleo Fantasia e Núcleo Casa. Misturando teatro performativo, biodrama, autoperformance, autoficção e teatro documentário, a montagem transforma histórias pessoais em metáforas universais, abordando temas íntimos e coletivos e abrindo novas interpretações da vida.



Originado na disciplina de Teatro Performativo (Semestre 2024.1), ministrada pelo Professor Rodrigo Dourado, o projeto apresenta quatro solos autobiográficos que exploram as narrativas pessoais dos performers, unindo experiências individuais em uma dimensão coletiva. O espetáculo dialoga com conceitos dos Teatros do Real e Documentário, trazendo histórias verdadeiras e experiências biográficas para o palco. A autoficção reinventa essas vivências, mesclando realidade e ficção, enquanto a autoperformance coloca o corpo e a vida dos atores no centro da cena.



No Núcleo Fantasia, o público adentra o camarim do teatro para acompanhar "Poexistir", de Marcilio Santos, que convoca os espectadores a se olhar no espelho e pensar na centralidade afetiva e política do sentido do ver e ser visto em nossas vidas. Na sequência, em "Nós de mim", Alice Boa Hora desmonta os reflexos da princesa que um dia sonharam que fosse, na família e na sociedade, para encontrar-se com a figura da avó, já encantada, e afirmar, por meio desse encontro, sua identidade negra.



No Núcleo Casa, as relações familiares e a figura da casa tornam-se elementos norteadores. Começamos com "Umbigo", de Luziara Nunes, que performa seus diversos nascimentos ao longo de sua jornada: família, casamento e teatro, culminando num afetuoso abraço à maternidade que transformou sua existência junto com a arte. Já em "792 ou Tudo Passa", Bruna Luiza Barros visita sua relação turbulenta com o pai para pensar nas tantas emergências que uma vida comporta, passeando por temas que vão desde a saúde mental às escolhas profissionais que a vida nos impõe.



“A ideia é que possamos mergulhar poeticamente nessas histórias de vida, encontrar a teatralidade de cada uma delas, para nos conectarmos com suas dimensões políticas, sociais. Dessa forma, nos encontramos com esse ‘eu’ coletivo, narrativas que saem do indivíduo, mas falam para todos", explica o diretor e professor da UFPE, Rodrigo Dourado. “Temos solos muito fortes e bonitos nesse circuito, histórias leves, que não perdem a capacidade de rir, de extrair a beleza mesmo de histórias dolorosas", conclui.

A montagem oferece uma experiência imersiva, adaptando seus solos ao espaço cênico disponível, seja em teatros convencionais ou em locais alternativos. Essa flexibilidade permite que a proposta se conecte de forma íntima com o público, criando um ambiente único que valoriza a interação e a presença de cada espectador. A capacidade de transitar entre diferentes configurações espaciais enriquece a narrativa, fazendo com que as histórias ressoem de maneira singular em cada apresentação.



Cada Núcleo se apresenta em horários distintos para 15 espectadores por sessão. Núcleo Fantasia, 18h. Núcleo Casa, 20h. A bilheteria estará aberta a partir das 17h para a sessão das 18h. E a partir das 19h para a sessão das 20h. Os ingressos são gratuitos. E as apresentações acontecem em apenas duas datas, dias 10 e 11 de Janeiro, Sexta e Sábado.



A Cia. de Teatro da UFPE surgiu em 2022, com a montagem de "Não Vão Nos Matar Agora", inspirada no texto de Jota Mombaça, direção do Professor Rodrigo Dourado, que realizou temporada de sucesso no Memorial da Medicina e Cultura da UFPE naquele ano.



Serviço:

Não. Tá. Fácil.

Dias: 10 e 11 de janeiro de 2025

Horários: Núcleo Fantasia, às 18h | Núcleo Casa, às 20h

Local: Teatro Joaquim Cardozo (Benfica - UFPE)

Entrada gratuita — ingressos distribuídos na bilheteria 1h antes (15 lugares disponíveis por sessão).

Veja também

HIDRATAÇÃO Verão: a importância da alimentação em dias de mais calor