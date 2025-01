Cirurgia bariátrica: tratamento eficaz para obesidade e diabetes tipo 2

A- A+

A cirurgia bariátrica surge como uma solução promissora para tratar a obesidade e doenças associadas, como a diabetes tipo 2. Esta condição, frequentemente ligada a hábitos alimentares inadequados e ao sedentarismo, têm desfechos graves quando não tratada. A intervenção cirúrgica, além de promover a perda de peso, ainda contribui para o controle de comorbidades.



Pesquisas apontam que a cirurgia bariátrica desempenha um papel crucial na remissão da diabetes tipo 2, uma doença diretamente ligada à obesidade. A resistência do organismo à insulina, agravada pelo excesso de peso, pode ser revertida com essa intervenção, que ajuda a estabilizar os níveis de glicose no sangue, reduzindo a necessidade de medicações.



Considerada a abordagem mais eficaz contra a obesidade severa, a cirurgia bariátrica também combate outros problemas metabólicos relacionados. Sua aplicação vai além da estética, proporcionando benefícios duradouros para a saúde geral do paciente, incluindo a prevenção de complicações mais graves decorrentes de doenças crônicas.



Nesta segunda-feira (06), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o médico cirurgião bariátrico José Câmara que é coordenador do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Santa Joana Recife e Presidente Pernambuco SBCBM -Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que trouxe mais detalhes sobre a cirurgia bariátrica, seus riscos e benefícios.



O cirurgião bariátrico José Câmara alertou que a cirurgia bariátrica deve ser atrelada a outros cuidados e mudança no estilo de vida daquele paciente.



“A gente não pode achar que só a cirurgia vai resolver, a cirurgia vai ter que estar atrelada a outros cuidados, então se existe uma obesidade mais avançada ou uma obesidade que não está tendo o controle e que está trazendo complicações, a cirurgia associada à mudança de estilo de vida, ela sim pode ser uma excelente ferramenta para o tratamento da obesidade”

O médico José Câmara explicou os critérios para fazer, ou não, uma cirurgia bariátrica

“O IMC acima de 35 nós já temos uma obesidade de grau dois, então se existem doenças associadas à obesidade do grau 2 a gente indica a cirurgia, e se esse cálculo do IMC der acima de 40, ou seja, grau três, aí independente de ter doenças associadas, a gente também indica a cirurgia.”









