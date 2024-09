A- A+

SAÚDE MENTAL Como anda a saúde mental do brasileiro Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo

Nos últimos anos, a saúde mental ganhou destaque no Brasil. O tema, antes tabu, foi se tornando mais discutido, especialmente a partir de 2020, quando a pandemia impactou a saúde psicológica de muitos.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. A depressão é o mal do século XXI, já a ansiedade afeta aproximadamente 18,6 milhões de brasileiros.

Os sinais de problemas de saúde mental variam amplamente, pois somos moldados por nossas experiências de vida. Um exemplo comum é o isolamento social, quando alguém que costumava ser sociável começa a se isolar cada vez mais.

No Canal Saúde desta sexta-feira (27), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com mais detalhes sobre o assunto com a psicóloga Adriana Moraes.

A psicóloga Adriana Moraes deixou claro que em alguns momentos na vida é completamente normal nos sentirmos tristes, mas precisamos ficar atentos aos sinais de tristeza prolongada.



“Em algumas etapas de nossas vidas, a nossa saúde mental pode ser um pouco mais frágil. Isso não significa dizer que tem alguma coisa de errado nisso, porém, vai depender da intensidade da duração e da frequência com que esses sentimentos ou essas emoções estão presentes no indivíduo”

Psicóloga Adriana Moraes. Foto: Divulgação

Segundo Adriana Moraes também é importante tentarmos ser positivos, já que pensamentos negativos em excesso podem acabar piorando uma situação adversa.



“Uma pessoa negativa, não pode só selecionar as hipóteses desfavoráveis. Que ela exercite também pensar de um modo mais resiliente, mais brando porque senão a gente fica só pensando na parte negativa e esquece também de contemplar hipóteses que também são possíveis”



