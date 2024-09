Deformidades na marcha durante a infância são comuns?

A- A+

Muitos pais ficam preocupados quando percebem deformidades durante o desenvolvimento e aprendizagem das primeiras passadas das crianças. Mas, nem sempre essas situações estão relacionadas a doenças.

A muda várias vezes durante seu crescimento. Por isso, é importante entender e observar essas alterações. A marcha da criança muda três vezes até se tornar uma marcha adulta. Então, precisamos respeitar as deformidades fisiológicas até os 11 anos de idade.

Apesar de nem sempre as deformidades estarem relacionadas a doenças, em alguns casos podem ocorrer patologias que precisam ser investigadas e acompanhadas por um profissional. Há doenças também que podem levar ao varismo como a Doença de Blount e Acondroplásicos, mas precisam ser investigadas.

O assunto foi abordado com mais detalhes no Canal Saúde desta quarta-feira (25), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com a ortopedista infantil e especialista em pé e tornozelo do GOT Recife, Oscalina Márcia.



A médica Oscalina Márcia explicou que é fisiológico algumas deformidades que as crianças podem ter até os 11 anos





“Existem algumas deformidades na criança que são fisiológicas e muitos pais não sabem e isso traz um transtorno. A criança até os 11 anos ela mudar a marcha dela cerca de três vezes, então tem algumas deformidades que você é observa, mas é normal”

Ortopedista infantil e especialista em pé e tornozelo do GOT Recife, Oscalina Márcia. Foto: Divulgação



A especialista alertou sobre a importância dos pais observarem os joelhos de suas crianças



“Alguns bebês nascem com o joelhinho para fora, geralmente volta ao normal até dois, três anos se a criança continuar com o joelho dessa forma até essa idade aí a gente já fica preocupado, já que pode estar associado a doenças”





