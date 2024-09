A- A+

DOR NO CALCANHAR Dor no calcanhar: fascite plantar ou esporão? Como os problemas são parecidos, muitas pessoas acabam confundindo os dois

A dor no calcanhar pode ser causada por fascite plantar ou esporão do calcâneo, mas essas são duas condições diferentes e muitas pessoas confundem os dois problemas.

A fascite plantar é a inflamação de um tecido fibroso chamado fáscia plantar, que recobre a musculatura dos pés e se estende do calcanhar até a ponta dos dedos do pé

Já o esporão de calcâneo é um pequeno crescimento ósseo, em forma de espícula, que se desenvolve no osso calcâneo (osso do calcanhar), no local onde a fáscia se prende.

É essencial um diagnóstico correto, pois, dessa forma, o tratamento será muito mais eficaz, evitando transtornos futuros e aumentando a qualidade de vida dos pacientes.

Para mais informações, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o ortopedista Fernandes Arteiro, especialista em pé e tornozelo.

O ortopedista Fernandes Arteiro deu mais detalhes sobre as diferenças entre fascite plantar e o esporão de calcanhar

“O esporão é uma saliência óssea no calcanhar no osso e essa saliência óssea não dói, o que dói é o que está embaixo dela que é uma membrana chamada fáscia plantar. Então o esporão é uma coisa a fascite é outra”

O especialista Fernandes Arteiro ainda esclareceu que a fascite plantar não só acomete pessoas idosas, mas pode acontecer em pessoas de qualquer idade

“A fascite, ela pode acontecer em qualquer idade, desde pessoas jovens que fazem corrida até os idosos.” Então qualquer pessoa que use muito o pé pode sofrer com a fascite”





