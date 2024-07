A- A+

TEATRO Espetáculo "O Último Cigarro" , depois do Rio de Janeiro, volta aos palcos no Recife Depois do sucesso de público, a peça "O Último Cigarro" ganha nova sessão nesta sexta-feira (19), às 20h, no Teatro Apolo

O espetáculo “O Último Cigarro” ganha nova apresentação no Teatro Apolo, no bairro do Recife, na capital Pernambucana, nesta sexta (19), pelo coletivo pernambucano Akasha. Se trata de um romance dramático que conta a história do casal Luisa e Ricardo.

A obra estreou em abril deste ano, no Cineteatro do Shopping Barra Point, no Rio de Janeiro, com reestreia em junho no Recife. E agora faz nova exibição no Recife.

O ator, produtor, roteirista e diretor Stephan Levita explica que, apesar de ser um romance dramático, a peça O Último Cigarro trouxe uma abordagem leve.

"A peça O Último Cigarro é um espetáculo com dois atores, um casal, que tenho a honra de interpretar junto com Rafa, minha amiga e parceira profissional. Foi um processo de montagem bem intenso, deixamos tudo pronto em dois meses, com ensaio quase todo dia, mas estamos empolgados porque tivemos um retorno muito positivo do público no Rio”, pontua Stephan. Em cena Stephan Levita e Rafaela Quintino/ Fotos: Surama Negromonte

O Akasha foi criado pela atriz, produtora, diretora e jornalista Rafaela Quintino, em setembro de 2021, com a ideia de ter um espaço experimental, para pesquisa e prática teatral.

"O projeto, que vai muito além das montagens teatrais, busca dar oportunidade aos novos talentos da cena artística local, além de levar oficinas gratuitas para as comunidades de Recife e Olinda, promovendo ações sociais através da arte." Pontuou Rafael Quintino.

Em março de 2023, foi firmada a parceria da Cia com o autor carioca Aloisio Villar, que liberou suas obras para o grupo. A primeira peça montada foi uma comédia, que ficou em cartaz em dezembro do ano passado, intitulada “Dona Carola”, trazendo na sequência as peças “O Último Cigarro” e “Eu Matei Nelson Rodrigues”.

A classificação da peça O Ultimo Cigarro é de 14 anos. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, custando R$40 (inteira) e R$20 (meia). Mais informações através do Instagram @akashadeteatro ou pelo whatsapp (81) 98878-5228. Os interessados podem acessar o link: www.sympla.com.br/produtor/akashadeteatro



SERVIÇO

Peça: O Último Cigarro

Realização: Akasha de Teatro

Data: 19 de julho (sexta-feira)

Hora: 20h

Local: Teatro Apolo

