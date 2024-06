A- A+

VESTIBULAR Faculdade Senac oferece 560 vagas em vestibular para Recife e Caruaru As vagas do vestibular da Faculdade Senac são de cursos nas áreas de Saúde, Tecnologia, Moda, Gastronomia e Gestão

As vagas para vestibular da Faculdade Senac estão abertas para o segundo semestre de 2024. Ao todo, são 560 vagas distribuídas entre sete cursos das unidades de Recife e Caruaru. As ofertas são nas áreas de Saúde, Tecnologia, Moda, Gastronomia e Gestão. Todos os cursos são reconhecidos pelo MEC e ofertados no formato presencial. Os interessados podem se inscrever acessando o site www.pe.senac.br/vestibular.

Na unidade do Recife estão disponíveis os cursos Análise e Desenvolvimento de Sistemas (turnos da manhã, tarde e noite), Design de Moda (manhã e noite), Gastronomia (manhã e noite), Gestão Comercial (noite), Gestão de Logística (noite), Estética e Cosmética (noite) e Jogos Digitais (noite). Já em Caruaru, a oferta é para o curso de Design de Moda (noite).

Existem quatro formas de seleção, e o candidato deve escolher uma no momento da inscrição: ingresso por meio da nota do Enem (realizado entre 2019 e 2023), vestibular online, portador de diploma ou transferência externa. As inscrições são gratuitas e ficam habilitados ao processo seletivo aqueles que concluíram ou concluírem, até a data da matrícula acadêmica, o Ensino Médio ou equivalente.

As provas do processo seletivo podem ser realizadas até o dia 2 de agosto, com o resultado sendo divulgado no prazo máximo de 48 horas após a sua conclusão. A matrícula dos aprovados será feita até o esgotamento das vagas. A previsão é que as aulas tenham início no dia 5 de agosto.

Confira os cursos do Vestibular da Faculdade Senac:

Recife

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Turnos: manhã, tarde e noite

Nº total de vagas: 200

Design de Moda

Turnos: manhã e noite

Nº total de vagas: 80

Gastronomia

Turnos: manhã e noite

Nº total de vagas: 80

Gestão Comercial

Turno: noite

Nº total de vagas: 40

Gestão de Logística

Turno: noite

Nº total de vagas: 40

Estética e Cosmética

Turno: noite

Nº total de vagas: 40

Jogos Digitais

Turno: noite

Nº total de vagas: 40

Caruaru

Design de Moda

Turno: noite

Nº total de vagas: 40



