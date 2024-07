A- A+

FÓRUM Fecomércio-PE realiza primeiro Fórum de Debates de 2024 em Palmares A Federação do Comércio estreia os Fóruns de 2024, no próximo dia 22, com uma conversa sobre atendimento, pessoas e motivação na capital da Mata Sul

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco-Fecomércio, inicia na próxima segunda-feira, dia 22 de julho, o Fórum de Debates 2024, no interior do Estado, pela cidade de Palmares, na Mata Sul. O evento será realizado através do Instituto Fecomércio-PE, com apoio do Sebrae/PE, Cartão do Empresário e Sindloja.

O evento, que será na Associação Comercial de Palmares, das 18h às 22h, contará com duas palestras, trazendo os temas “Atendimento que Encanta” e “Motivação em tempos de mudança”. O primeiro debate, apresentado pela especialista em Gestão Empresarial Maria Helena, trará dicas de como potencializar o atendimento e alavancar os negócios através do bom relacionamento com o cliente.

Quem comanda a segunda conversa do dia é Carolina Câmara, administradora de Empresas e mentora de carreira com 30 anos de experiência. Serão discutidas as dificuldades e oportunidades que surgem em períodos de profunda transformação do mercado, e como empreendedores em ascensão podem se manter motivados para tocar seus negócios.

“Na palestra ‘Atendimento que encanta’ vou ajudar os empresários a construírem uma cultura de atendimento para que o cliente fique satisfeito e possa até mesmo indicá-los”, acrescenta Maria Helena.

Para Ricardo Santos, superintendente do Instituto Fecomércio-PE, o município de Palmares representa o vasto potencial econômico da Mata Sul para o Estado.

“Palmares é um dos pontos mais estratégicos da região, com um setor de serviços extremamente representativo, que abarca quase 60% do PIB local, ele é um município empreendedor. Queremos capacitar os empreendedores Palmarenses e aflorar o potencial completo da capital da Mata Sul.” ressalta o superintendente.

Fórum de Debates - Palmares - Atendimento que Encanta e Motivação em tempos de mudança

Data: 22/07/2024

Horário: 18h às 22h

Local: Auditório da Associação Comercial de Palmares - Rua Aurora 976, Centro - Palmares, PE

Palestrantes: Maria Helena e Carolina Câmara

Inscrições: https://eventos.fecomercio-pe.com.br/2024/forum-de-debates/palmares

