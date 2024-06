Festival de cultura afro abre inscrições gratuitas para vivências artísticas no Recife

A- A+

O Ibura, terceiro maior bairro localizado na Zona Sul do Recife, onde estão concentrados mais de 70% da população autodeclarada negra ou parda, abre as portas para receber, nos dias 20 e 21 de julho, o 1º Festival Tramas Negras- Encruzilhadas Artístico Culturais.

O evento, que tem como proposta exaltar a diversidade artística, cultural, patrimonial e ancestral presentes na localidade, vai contar com vivências artísticas e uma mostra coreográfica, entre outras ações espalhadas por diversos pontos da cidade. No Ibura, as atividades vão ficar concentradas no Compaz Paulo Freire, Ladeira da Cohab, nº 10. Todas as ações são gratuitas.

Os interessados em participar das vivências devem acessar o perfil online do projeto no instagram: www.instagram.com/tramasnegras.

Entre as atividades programadas, está a vivência “Pisada de Terreiro”. A ação é uma oportunidade para jovens da área trazerem seus corpos, mentes e conexões sociais e humanas para uma imersão que mescla dança, música e saberes ancestrais. A ideia é que os participantes experimentem, por meio das tradições da cultura popular do Cavalo Marinho e da Ciranda, presentes no bairro, um momento para estimular a criação e o jogo cênico que se dá no encontro das manifestações brincantes.

A formação será conduzida pelo bailarino e educador, Daniel Semsobrenome, e tem como público-alvo pessoas acima dos 14 anos. A aula será ministrada no sábado, dia 20 de julho, das 11 às 12h.

No mesmo dia, o festival faz um convite especial para o público da primeira-infância e adolescentes, na faixa dos 07 aos 13 anos, para participarem, também, de uma “Vivência Percussiva”. Neste caso, a ideia é unir as múltiplas habilidades infantis ao balanço do coco de roda - tradição do calendário nordestino que é Patrimônio Cultural do Brasil.

Utilizando-se do corpo, da voz e da relação com instrumentos, como alfaia e pandeiro, os participantes serão convidados para reverenciar os saberes ancestrais trazendo cantigas de mestras e mestres que são referências nesta brincadeira.

Uma capacitação lúdica que visa nutrir a memória e circularidade dos movimentos culturais populares no desenvolvimento infanto-juvenil. A aula será ministrada pelo músico, rapper e percussionista Marcio Rastaman, das 10 às 11h. Ao todo, cada vivência vai disponibilizar 25 vagas.

Além do bairro do Ibura, o Festival Tramas Negras vai ocupar, na sexta-feira (19), a pauta do Teatro Hermilo Borba Filho; e no dia 20 (sábado), o Museu da Abolição, na Madalena e o MUAFRO, no bairro do Recife. No dia (21), domingo, será a vez do Paço do Frevo, no Bairro do Recife, e do Centro de Capoeira São Salomão, na Várzea.

O Festival tem incentivo da Lei Federal Paulo Gustavo por meio do Edital Multilinguagens- Recife Criativo da Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura e Prefeitura do Recife.



