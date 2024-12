Frei Gilson é uma das atrações na celebração dos 35 anos da Obra de Maria

A- A+

A Obra de Maria completa 35 anos em janeiro com uma grande festa que incluirá shows, palestras e momentos de fé. Ao todo, serão três dias de celebração e comunhão católica nos dias 17,18 e 19 de janeiro de 2025 com programação no Teatro Guararapes e Arena de Pernambuco. O evento contará com a presença de frei Gilson entre outras participações já consagradas pelo público católico.

Sobre o evento, Ivanildo Silva que é missionário e comunicador da Obra de Maria, conversou com a âncora Patrícia Breda na programação desta sexta (06), da Rádio Folha 96,7 FM.

No Teatro Guararapes, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2025, das 9h às 18h, as presenças confirmadas são de IroniSpuldaro, Frei Josué, Ir. Zélia Garcia, Patti Mansfield, Prado Flores, Katia Roldi Zavaris, Eto, Luzia Santiago e Família Obra de Maria. Será um conjunto de vozes que falam sobre fé, santidade, entrega, superação e esperança.

Já na Arena, dia 19 de janeiro de 2025, das 14h às 21h, padre Marcelo Rossi celebrará a missa de abertura da programação que contará com as apresentações do padre Fábio de Melo, frei Gilson, Ir. Kelly Patrícia, padre Damião Silva, Dunga, padre João Carlos e a Família Obra de Maria.

Com expectativa de atrair cerca de 35 mil pessoas à Arena de Pernambuco, incluindo mais de mil estrangeiros, a celebração também impacta diretamente o turismo relegioso da região, com hotéis na capital e arredores já com alta taxa de ocupação. Representantes do Vaticano, da Europa e de outros continentes estarão presentes, junto a cardeais, autoridades políticas, deputados e senadores, reafirmando a importância global da ocasião.

OBRA DE MARIA

A comunidade Obra de Maria foi fundada em 1990 por Gilberto Barbosa, filho de um marceneiro e uma dona de casa, natural de Boca de Dois Rios, comunidade na divisa entre os municípios de Surubim e Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco. O homem que nasceu de uma parteira numa sexta-feira da Paixão, no dia 12 de abril de 1968 é filósofo, teólogo e psicanalista com pós-graduação na área.

Gilberto fundou a Obra de Maria com apoio de Maria Salomé, formada em Turismo e também em Psicanálise. A instituição nasceu de um sonho, num casarão da Várzea, de cores azul e branco, em homenagem ao manto da Mãe de Jesus.

A Obra de Mária é conhecida por seu trabalho de evangelização e solidariedade. Atualmente conta com mais de 5.000 missionários e voluntários espalhados em 61 países, 26 dos quais na África.

Saiba mais sobre a instituição religiosa acessando o perfil no instagram @obrademariaoficial ou através do site

