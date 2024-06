Gravatá promete entregar uma das maiores festas juninas de Pernambuco

A- A+

A cidade serrana de Gravatá, no Agreste pernambucano, segue com programação pra lá de animada, com grandes nomes da música nacional e local, e os festejos iniciados no dia 25 de maio, só termina no dia 30 de junho, com 70% dos artistas locais na programação do São João.

Nesta sexta-feira, os shows começam às 18h30, no Polo da Sanfona, e às 19h, no Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar. No sábado, o Mercado Cultural recebe os forrozeiros a partir das 12h30, para já esquentar para as apresentações da noite. No domingo, a véspera de São João, ápice da festa, haverá um esquenta especial no Polo da Sanfona, já a partir das 16h. Confira a programação completa no site da Prefeitura de Gravatá.

Festejos juninos em Gravatá /Foto: Ednaldo Lourenço/Prefeitura de Gravatá

“Desde o fim de maio que a cidade virou um grande arraial, recebendo os gravataenses e os milhares de visitantes no Mercado Cultural, nos polos itinerantes nos bairros e distritos e no Centro, no Pátio de Eventos. Temos orgulho de dizer que o São João de Gravatá é feito em grande parte com artistas da terra, que preenchem 70% da programação, e ao lado deles, temos os nomes nacionais, como Wesley Safadão, Nattan e Leo Santana. Não tenho dúvidas de que será o melhor São João da cidade”, afirma o prefeito Joselito Gomes.

O São João é a principal festa do Nordeste, responsável por aquecer a economia, o turismo e a cultura, e em Gravatá não é diferente. O município possui no turismo sua principal atividade geradora de renda. Para 2024, a estimativa é de que mais de 2 milhões de pessoas passem pela cidade durante todo o ciclo junino, num aumento de quase 50% em relação a 2023.

O turismo regional é o forte também no São João. O próprio pernambucano vem muito ao município, o que faz do Estado o principal mercado emissor de visitantes a Gravatá. Outros emissores são Paraíba, Alagoas, da Bahia e do Rio Grande do Norte, segundo pesquisa realizada pela Empetur em 2022.

A rede hoteleira local, considerada a terceira maior do Estado, opera com expectativa de 100% de ocupação e a média de permanência dos turistas é de quatro dias no destino.

A cidade inteira está voltada para a temporada de forró: restaurantes e hotéis contratam funcionários extras, lojas expandem horários de funcionamento, e as cozinheiras tradicionais se voltam para a produção das comidas típicas, da pamonha e da canjica, tão representativas da gastronomia típica.

O São João é o ápice da alta temporada do turismo e da economia local e, em 2024, a expectativa é de uma movimentação financeira de R$ 300 milhões. Devem ser criados também mais de 10 mil novos empregos diretos e indiretos, além de gerados mais de mil negócios informais só em junho.

Confira toda a programação do São João de Gravatá 2024 – o Arraiá da Felicidade:



POLO PÁTIO DE EVENTOS CHUCRE MUSSA ZARZAR (a partir das 19h)

Av. Joaquim Didier, S/N, Centro.

21/06 - sexta: Wesley Safadão, Bell Marques, Deb Lima, Fagner Chagas

22/06 - sábado: Nattan, Nanara Bello, Juciê, João Lucas e Pedrinho

23/06 – domingo: Xand Avião, Felipe Amorim, Lipe Lucena, Myllena Dantas

28/06 – Jorge de Altinho, Márcia Fellipe, Capital do Sol, Faby Mel

29/06 – Léo Santana, Vicente Nery, Núzio Medeiros, Spok e Orquestra Forrobodó, Galeguinho de Gravatá

POLO DA SANFONA (a partir das 19h. Dia 23, a partir das 16h)

Av. Joaquim Didier, S/N, Centro.

21/06 - Cristina Amaral, Don Tronco, Pau no Xote

22/06 - Edição especial: Forró do Esquenta - PV Calado, Edu Lira, Jailson Rosset

23/06 - Irah Caldeira, Vitor Lins, Trio pé de serra

24/06 - Clima Nordestino, Valdinho Paes, Anderson Alves

29/06 – Matheus Santos, Tavinho e Banda, Trio Pé de Serra

POLO MERCADO CULTURAL (das 12h30 às 18h30)

Rua Sérgio Loreto, S/N, Centro.

22/06 - sábado: Klarice Prado, Bruno Lima

Dia 23/06 - domingo: Lucas Pereira, Breno Lima

Dia 24/06 - segunda: Dênis e Forró Desassossego, Edilson Silva

Dia 29/06 - sábado: Renan Lima, Arrocha o Nó

Dia 30/06: Grande Encontro de Sanfoneiros de Gravatá

