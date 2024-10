A- A+

HIGIENE BUCAL Higiene bucal nas crianças: A importância de iniciar os cuidados na primeira infância Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as cáries atingem cerca de 60% a 90% das crianças em idade escolar

A higiene bucal das crianças é essencial para evitar problemas como cáries e gengivite, que podem causar dor e afetar o desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as cáries atingem cerca de 60% a 90% das crianças em idade escolar, mostrando a importância da prevenção desde cedo.

Para uma higiene bucal correta a escolha da escova de dentes dos pequenos também é importante. Para as crianças, deve-se usar escovas com cerdas macias e cabeças pequenas, adequadas ao tamanho da boca. A escovação, recomendada pelo menos duas vezes ao dia com creme dental fluoretado.

Além disso, a alimentação exerce um papel crucial na higiene bucal das crianças. O consumo excessivo de açúcares, por exemplo, contribui para o surgimento de cáries, enquanto uma dieta rica em cálcio e vitaminas fortalece os dentes.

Para mais informações sobre a higiene bucal das crianças, Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a odontopediatra e professora da Uninassau Kalyne Negromonte.



Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



A odontopediatra Kalyne Negromonte deixou claro que para uma melhor higiene bucal, a criança deve ser levada ao dentista desde o surgimento dos primeiros dentes.



“Desde o surgimento dos primeiros dentinhos de leite, que surgem por volta dos seis meses da criança, é que se deve começar esse acompanhamento com um profissional para a gente verificar não apenas a dentição, mas também outras possíveis estruturas.”

Odontopediatra Kalyne Negromonte. Foto: Divulgação



A especialista também frisou que a escovação dos pequenos deve começar assim que o primeiro dente de leite aparecer



“A escovação tem que acontecer desde o surgimento do primeiro dente de leite e essa escovação deve acontecer com pasta contendo flúor. Então surgiu o primeiro dentinho de leite já pode escovar os dentes”



