HSE reforça reabilitação pediátrica com novo atendimento de Terapia Ocupacional

O Hospital dos Servidores do Estado (HSE), no bairro do Espinheiro, passa a contar com um novo serviço que vai reforçar a reabilitação funcional de crianças: a Terapia Ocupacional (TO). O atendimento, iniciado no mês de julho deste ano, tem um papel fundamental no desenvolvimento e bem-estar de pacientes pediátricos com alterações cognitivas, motoras, sensoriais e comportamentais.

Utilizando uma abordagem lúdica, por meio de jogos e brincadeiras que envolvem os pequenos e promovem o desenvolvimento de habilidades de forma motivadora, a terapia traz contribuições significativas para os pacientes. De acordo com a terapeuta, Polianna Falcão, a TO desenvolve habilidades motoras essenciais para realização das atividades diárias, como vestir-se, escrever e brincar; auxilia no desenvolvimento cognitivo, incluindo habilidades de resolução de problemas, planejamento e organização; além de ajudar na melhoria da forma como percebem e respondem ao ambiente ao seu redor.

Jogo lúdico sendo usado por criança em tratamento no HSE. Foto: Dayane Gomes/ IASSEPE

Ainda segundo a terapeuta, é importante que os pais observem as crianças. Dependendo da idade, quando há o comprometimento em ações diárias como, na alimentação e ao se vestir, por exemplo, é necessário procurar ajuda. Quanto mais cedo iniciar o tratamento, mais êxito no resultado.

“Nosso objetivo principal é auxiliar na autonomia e independência das crianças, seja na escola ou no dia a dia”, conclui.

De acordo com o diretor do HSE, Rogério Ehrhardt, a Terapia Ocupacional infantil que visa melhorar o desenvolvimento das crianças com necessidades especiais era uma grande demanda do ambulatório do HSE.

"Agora poderemos atender e visando ainda melhorar o nosso atendimento estamos em busca de mais profissionais como neuropediatra e psicóloga infantil para promovermos um atendimento ainda mais integral que nossos pacientes tanto necessitam".

O atendimento da Terapia Ocupacional é realizado no Ambulatório de Fisioterapia, do HSE, numa sala equipada com jogos, brinquedos e outros materiais. As sessões são voltadas para o público a partir de um ano até os 16, no horário das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira. O agendamento é realizado diretamente na recepção do Ambulatório, das 08h às 15h, também de segunda à sexta-feira.

