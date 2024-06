I Festival Gastronômico vai movimentar município de Pesqueira

A- A+

A primeira edição do Festival Gastronômico Sabor e Tradição, vai ser realizado de 27 a 30 de julho, na acolhedora cidade de Pesqueira, no agreste do estado, conhecida pelos doces. A ação é uma parceria entre a Prefeitura do município, Sebrae e o Instituto Cesar Santos. Além de contar com consultorias aos estabelecimentos locais, o público poderá participar do festival nos dias 29 e 30.

“O nosso principal objetivo é valorizar a nossa gastronomia. A equipe de chefs do Instituto leva técnicas, dá dicas e orientações. Vive uma verdadeira troca de experiências, que também ajuda a aumentar a autoestima de todos que participam das consultorias que são realizadas”, explica o chef Cesar Santos, presidente do Instituto.

As consultorias acontecem in loco, entre os dias 27 e 29 de junho, com a presença dos chefs nos restaurantes e lanchonetes da cidade, buscando promover melhorias nos serviços e adequações nos cardápios. Já nos dias 29 e 30, na Praça Dom José Lopes, oito grandes chefs pernambucanos darão aulas-show em um espaço aberto, interagindo com o público presente.

CONCURSO - Durante todo o festival também será realizado o 1º Concurso Gastronômico Pesqueira Sabor e Tradição. Os estabelecimentos que participaram das consultorias colocarão um prato criado exclusivamente para a ação e assim o público poderá escolher o que melhor representa o município, através de uma votação online. O resultado do concurso será divulgado no dia 30, com a presença dos chefs e de autoridades locais.

PROGRAMAÇÃO AULAS-SHOW

29/06 - 15h às 16h - Aula-show com o chef Raul Menezes

29/06 - 16h30 às 17h30 - Aula-show com o chef Rogerio Ribeiro

29/06 - 18h às 19h - Aula-show com o chef Monique Santos

29/06 - 19h30 às 20h30 - Aula-show com o chef Atilio Leite

30/06 - 15h às 16h - Aula-show com o chef Leandro Ricardo

30/06 - 16h30 às 17h - Aula-show com o chef Mardoneo Bernardino

30/06 - 18h às 19h - Aula-show com a chef Carol Medeiros

30/06 - 19h30 às 20h30 - Aula-show com o chef Rafhael Diniz

Serviço

Festival Gastronômico Pesqueira Sabor e Tradição

De 27 a 30 de junho

Local: Praça Dom José Lopes

