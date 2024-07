Infecção urinária: um problema que pode matar

A- A+

Existem diversos tipos de infecções urinárias. As mais simples que se caracterizam com sintomas de dores no baixo ventre, ardência ao urinar e maior frequência urinária. Em alguns casos é possível que ocorra sangramento ao urinar. Há riscos da doença afetar os rins, com formação de abscesso ou disseminação sistêmica. Em estágio mais avançado, é possível provocar quadros graves de infecção generalizada e até levar à morte.

Por isso é importante manter-se sempre hidratado e monitorando qualquer alteração no organismo. Reforço na hidratação e hábito de urinar com regularidade contribuem para reduzir as chances de desenvolvimento do quadro clínico que afeta principalmente as mulheres.

Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM conversou com o urologista do Centro urológico Luis Numeriano, Kelwin Madson

Urologista Kelwin Madson. Foto: Divulgação

“Uma infecção urinária é um problema muito comum, que acomete mais ou menos 40% das mulheres, pelo menos uma vez ao longo da vida. Se não for tratada nos primeiros sintomas ela pode evoluir sim para uma doença que a gente chama de pielonefrite que é uma infecção mais grave, é uma infecção dos rins, do sistema urinário alto e essa infecção pode às vezes resultar em internamento de UTI, inclusive pode ser tão grave que pode levar a óbito se não for tratada de forma adequada.”

“Geralmente pacientes jovens, pacientes que têm vida sexual ativa têm aumentado esse risco de infecção urinária, pela transmissão de bactérias; pacientes mulheres após a menopausa também estão mais propensas a ter a infecção urinária. Já nos homens também não é tão comum a infecção urinária, mas quando acontece geralmente são pacientes mais idosos que estão relacionados a problemas obstrutivos como a próstata crescida por exemplo”



