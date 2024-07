Instituto Ricardo Brennand promove ação educativa Peça a Peça

A- A+

O Instituto Ricardo Brennand promove, nesta sexta-feira(26), a partir das 15h, uma nova edição da ação educativa "Peça a Peça", com incentivo do Ministério da Cultura. A temática abordada será “Espaços inventados, espaços estudados: Iconografia, Literatura, História e Ciências Naturais nos relatos de viagens do séculos XVIII-XIX”.

A ação educativa fará uma reflexão histórica sobre os relatos de viagens na construção do conhecimento europeu a partir da obra Guilielma Speciosa, de Carl F. P. von Martius. Além disso, na ocasião, será apresentado o experimento cênico “Aquilo que o Silêncio Diz”, com o performer Eduardo Bezerra Jr.

O Peça a Peça acontece mensalmente e busca debater obras do acervo do centro cultural da Várzea. Esta atividade está inclusa no valor do ingresso de visitação ao museu que custa R$ 50 inteira e R$ 25 meia entrada, mas tem vagas limitadas.

Inscrição pelo link https://bit.ly/PaP174 Mais informações contato (81) 2121 0365 ou e-mail: educativo@institutoricardobrennand.org.br

Veja também

ARTE E SAÚDE Recife recebe exposição gratuita de arte sobre câncer feminino e autocuidado