RELIGIÃO Jornada de fé e comunhão religiosa "Vinde a Mim" será na Concha Acústica da UFPE, no domingo(4) O evento retoma o calendário da Arquidiocese de Olinda e Recife, com um dia de encontro com o Sagrado Coração de Jesus, com o carisma da Rede Mundial de Oração do Papa Francisco

A Jornada de fé e comunhão religiosa "Vinde a Mim", evento realizado pelo Apostolado da Oração, depois de quatro anos sem acontecer, retoma ao calendário da Arquidiocese de Olinda e Recife. Este ano a celebração acontece na Concha Acústica da UFPE, na Cidade Universitária, a partir das 9h deste domingo, 04 de agosto.

Na programação do "22º Vinde a Mim" momentos de louvor, procissão motorizada com a imagem do Sagrado Coração de Jesus, com saída da Igreja Matriz de São Sebastião, no Cordeiro, e palestra com o padre Gimesson Silva, SCJ.

Estão na programação também a celebração da Santa Missa presidida pelo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, e show com o padre Damião Silva.

O evento reune devotos e missionários do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez na Zona Oeste do Recife, o "Vinde a Mim" tem sua primeira edição na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco.

A expectativa do padre Ivanilson Araújo, diretor espiritual do Apostolado da Oração na Arquidiocese de Olinda e Recife, é que seja “um dia de muita oração.

"Estaremos em torno do altar de Cristo, com os irmãos da caminhada vivendo o doce e suave chamado de Cristo a configurarmos a Ele o nosso coração, ele mesmo que nos diz, ‘Vinde a mim todos vós que estais cansados e eu lhes darei descanso’. "

Este ano, o Apostolado da Oração celebra 180 anos de fundação no mundo.O Brasil o país em que mais possui membros, e o Recife a cidade onde, em 1867, apenas 22 anos depois de seu surgimento na França, foi instaladoo primeiro grupo, na Igreja da Santa Cruz, na Boa Vista.

A Coordenadora do Apostolado da Oração na Arquidiocese de Olinda e Recife, Paula Assunção, destaca a importância desse momento de oração.

“Unidos com Jesus somos mais fortes. Ele nos dá segurança, conforto e amor a quem d’Ele se aproxima. No Vinde a Mim, nós iremos suplicar, rezar, alegrar e agradecer por todos os benefícios que recebemos de Deus”

O Apostolado da Oração é um caminho espiritual que a Igreja Católica propõe a todos os cristãos para os ajudar a ser amigos e apóstolos de Jesus Ressuscitado na vida diária e despertar neles a capacidade missionária.

Leva-os a uma aliança de amor pessoal com Ele, simbolizada no seu Coração. Como uma rede mundial de oração a serviço dos desafios da humanidade e da missão da Igreja, expressos nas intenções mensais de oração do Papa Francisco.



Serviço:

22º Vinde a Mim

Data: 04 de agosto de 2024

Horário: 9h às 16h

Local: Concha Acústica da UFPE (Av. dos Reitores, s/n, Cidade Universitária, Recife)

Entrada Gratuita

